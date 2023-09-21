Дієтолог розвіяла міф, чи потрібно дотримуватися дієти "номер 5" із захворюваннями ШКТ

Чому лікарі призначають різні дієти

Перша причина: лікар - не нутриціолог. Він не може та не повинен розбиратися з кожним пацієнтом, навчати його навичок збалансованого харчування та адаптувати до реалій життя. Це робота саме нутриціолога.

Друга причина: у "вузького" спеціаліста немає часу на детальні пояснення. Навчити людину використовувати потрібні їй знання з нутриціології можна тільки на практиці.

Третя причина: пацієнти неправильно інтерпретують слова колег. Лікар розповідає, що часто спостерігає ситуації, коли колега міг обмежити пацієнту вживання м'ясних напівфабрикатів, а людина каже, що їй повністю не можна їсти м'ясо.

"Номерні столи" - це не лікування

Олеся Добрянська зазначає, що загалом дієта з переходом від споживання насичених жирів і швидких вуглеводів, то це не є погано. Але проблема столів за Певзнером у тому, що це звичайний раціон на місяць, який працюватиме для людини рівно місяць.

Сучасні нутриціологи та дієтологи обирають ширший і глибший підхід у роботі з клієнтами.

Наприклад, раніше для лікування гострого панкреатиту призначали "холод, голод та спокій", сьогодні - лікування і збалансований раціон. А от при хронічному панкреатиті рекомендували "стіл №5".

Але з таким діагнозом найчастіше пацієнтам потрібна довічна адекватна замісна ферментна терапія і звичайне здорове харчування.

А "стіл №9", який досі іноді призначають при цукровому діабеті, розроблявся на основі хибної теорії, що діабет формується через надлишок цукру.

Крім того, так звані "столи" містять багато шкідливих рекомендацій. Наприклад, обмежити бобові, виключити жирні сорти риби, натомість варена ковбаса та сосиски були у рекомендаціях.

Які дієти працюють та коли вони потрібні

Експерт пояснює, що за високого рівня сечової кислоти обмежують деякі продукти з високим вмістом пуринів, але навіть ці рекомендації зараз переглядають. Перелік також можна доповнити:

хворобою Вільсона

глютеновою ентеропатією

сечокам'яною хворобою

стрімкою втратою вагою

сепсисом

важкими формами інфекційних захворювань

доведеними харчовими алергіями тощо

Добрянська зазначає, що за наявності цих і деяких інших захворювань дієти справді показують ефективність. А в інших випадках обмеження скоріше не потрібні.

Зауважте: у будь-якому випадку варто звертатися до лікаря індивідуально, а не ставити собі діагнози самостійно. Своєчасне виявлення проблеми допомагає швидше її розв'язати.