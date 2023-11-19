Дієтолог розповів про суперпродукт, який дарує "японське довголіття"

Який продукт є причиною японського довголіття

"Багато років поспіль острівна Японія знаходиться серед глобальних лідерів за тривалістю життя населення. Японці, народжені у цьому році, будуть жити в середньому 84,95 роки і цей результат є третім у світі", - каже лікар.

За його словами, завдяки традиціям, у тому числі місцевій кухні, японці живуть не лише довго, але й зберігають гарний стан здоров’я до глибокої старості.

"Японські продукти і страви містять багато унікальних речовин, серед яких не можна обійти увагою наттокіназу. Це природний фермент натто, японської страви на основі соєвих бобів. Фермент виробляється під час процесу бродіння натто пробіотичною бактерією під назвою Bacillus subtilis", - пояснює дієтолог.

Високе споживання натто пов’язане з більшою тривалістю життя населення Японії та нижчим рівнем хронічних захворювань. Дослідження показують, що люди, які часто їдять натто, мають нижчий рівень смертності від хвороб серця.

"У Східній Азії ферментовані соєві боби натто, які мають виразний смак і запах, були популярні протягом тисячоліть. Вони є єдиним харчовим джерелом наттокінази. Також її можна придбати як дієтичну добавку", - каже Швець.

Він зазначає, що прийом дієтичних добавок з наттокіназою може бути так само ефективним, як і споживання натто.

"Натто багаті на білок, вітаміни та мінерали, але більшість корисних для здоров’я ефектів пов’язано з потужним ферментом наттокіназою. Серед науково підтверджених переваг варто зазначити нижче наведені", - говорить дієтолог.

Страва натто подана із рисом (фото: Вікіпедія)

Знижує ризик захворювань серця

"Дослідження показують, що наттокіназа сприяє розчиненню тромбів, що допомагає підтримувати фізіологічний стан кровоносних судин, покращує кровотік і знижує ризик серцевих захворювань. Цей фермент також сприяє зниженню артеріального тиску, зменшуючи навантаження на серце", - пояснює лікар.

Покращує здоров'я носових пазух

Хронічний синусит є найпоширенішою хворобою у дорослих. Це постійне запалення пазух носа, яке може бути спричинене алергією, бактеріями, грибковими інфекціями або астмою. Іноді люди з хронічним синуситом потребують операції, щоб очистити носові проходи.

"Вживання наттокінази асоційоване зі зменшенням носових поліпів, які спричиняють погіршення прохідності. Вона допомагає розрідити слиз, покращуючи потік повітря і одночасно зменшуючи дискомфорт. Через ці ефекти науковці продовжують вивчати фермент для лікування симптомів респіраторних захворювань, таких як хронічне обструктивне захворювання легень і бронхіт", - говорить Швець.

Позитивно впливає на кишківник та обмін речовин

Наттокіназа сприяє хорошому балансу бактерій у мікробіомі кишківника. Порушення балансу послаблює імунітет та збільшує ризик розвитку багатьох хронічних захворювань, серед яких діабет, ожиріння, ревматоїдний артрит, рак і хвороби серця.

"Пробіотичні властивості наттокінази також здатні прискорити метаболізм і зменшити жирові відкладення, регулюючи та потенційно запобігаючи таким метаболічним розладам, як ожиріння та діабет", - каже дієтолог.

Які є ризики для здоров'я

Наттокіназа безпечна, але потужні ефекти ферменту можуть бути небажаними у людей з певними захворюваннями.

Взаємодії з ліками - прийом наттокінази разом з деякими препаратами може спричинити надмірну кровотечу. Оскільки наттокіназа розчиняє тромби, люди, які приймають ліки для розрідження крові, мають вищий ризик кровотечі. Відомо, що наттокінази посилюють дію аспірину, що може призвести до вираженої кровотечі.

Наттокіназа також допомагає знизити тиск. Тому людям із гіпотонією треба проконсультуватись із лікарем перед тим, як приймати наттокіназу.

Тромбоз глибоких вен - хоча здатність наттокінази боротися з утворенням тромбів може запобігти тромбозу глибоких вен, її не слід використовувати для лікування без нагляду лікаря. Наттокіназа може надто швидко "звільнити" тромб, що спричинить ускладнення.

Вагітність - поки нема недостатньо досліджень, щоб бути певними, що наттокіназа безпечна для вагітних або жінок, що годують грудьми.

Дозування - немає чітких рекомендацій щодо наттокінази. Втім дослідження показують, що для отримання позитивних впливів на здоров’я, її корисно приймати перорально від 100 до 200 мг на день.