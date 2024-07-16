Дієтолог розповів, чи справді оливкова олія рятує від похмілля

Чи допомагає оливкова олія від похмілля

Користувачка у мережі, відео якої набрало 86 тисяч лайків, розповіла, що порція оливкової олії може запобігти похмілля після нічної випивки.

З оливковою олією все просто - це жири, тобто вони обмежують дію алкоголю на організм. Як варіант, можна заправити невелику порцію салату цим маслом і з'їсти його.

Дієтолог Стефані Нельсон розповів, що насправді не існує жодних чудодійних ліків від похмілля. Будь-яка їжа у шлунку до та під час вживання алкоголю сповільнить всмоктування алкоголю.

Нельсон пояснив, що немає потреби пити оливкову олію, а замість ви повинні добре поїсти перед тим, як піти вживати алкоголь.

Обмеження споживання алкоголю - найкращий спосіб запобігти похміллю. Якщо ви гуляєте ввечері, спробуйте чергувати один алкогольний напій з одним безалкогольним або спробуйте вибрати напої з меншим вмістом алкоголю, наприклад, легке пиво.

Дієтолог Дуейн Меллор пояснив, що близько 20% алкоголю всмоктується в шлунку, а решта в кишківнику.

Будь-яка їжа, що містить жир, білок або вуглеводи, яка затримує спорожнення шлунка, може мати дуже помірний вплив на уповільнення всмоктування алкоголю.

Підготуйтеся до вживання алкоголю

Поїжте

Будь-яка їжа має властивість знижувати утворення ацетальдегіду в шлунку, речовини, яке сприяє поганому самопочуттю від алкоголю.

Більш жирна їжа здатна надати профілактику похмілля, сповільнюючи всмоктування алкоголю в кров. Якщо ви не прихильник калорійного харчування - з'їжте рибу, яка містить корисні жири (скумбрія, форель, лосось).

Прийміть вітаміни

У складі обраних вами таблеточок обов'язково повинні бути вітамін В6 і В12. Даний засіб полегшить роботу печінки і допоможе швидко привести себе в форму на ранок.

Пийте один тип алкоголю і бажано безбарвний. Змішання різних видів алкоголю обов'язково призведе до похмілля. Оскільки кожен з них має різні добавки і ароматизатори і будь-які спроби організму переварити все це може призвести до грандіозного "бодуна".

Намагайтеся випивати склянку води після одного - двох склянок спиртного. Це також допоможе уникнути похмільного синдрому.

Одне з найважливіших правил, щоб уникнути ранкового похмілля - прислухайтеся до свого організму і навчіться вчасно зупинятися.