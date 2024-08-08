Дієтолог розповіла, скільки разів на день потрібно їсти, щоб бути здоровим

Скільки разів їсти

Кожна людина є індивідуальною та має свої уподобання, ритм життя, різну фізичну активність та врешті решт свої хвороби, які варто враховувати.

Окрім регулярності та частоти важливо для здоровʼя ще враховувати розподіл добового споживання енергії, синхронізування їжі відповідно циркадних ритмів.

"Нещодавні перспективні дослідження продемонстрували значне підвищення ризику захворювання при високій частоті прийомів їжі (6 прийомів їжі на день) порівняно з низькою частотою прийомів їжі", - йдеться у повідомленні.

За словами експерта, більшість людей потребує 3 основних повноцінних прийоми їжі.

Варто враховувати такі чинники:

не можна ігнорувати сніданок. Хто снідає, той має менший ризик збільшення ваги, порівнюючи з тими, хто пропускає його. До того ж повноцінний сніданок зменшує ризики переїдання протягом дня та уникненню хаотичних перекусів

кожен прийом буде включати в себе основні макронутрієнти: білки, жири, вуглеводи та клітковину

в проміжках між їжею будуть дотримані харчові паузи, в які дозволено чай чи кава без цукру та вода

вечеря буде легкою за 3-4 години до сну, щоб не впливати негативно на циркадні ритми

Що важливо врахувати

Дієтолог зазначила, що важливий розподіл калорій протягом дня. Висока калорійність вранці проти висококалорійної вечері може впливати на зниження ваги та рівню греліну.

Зокрема, можна додати перекус який може бути повноцінним та поживним, в такому разі він точно не нашкодить здоров'ю.

Важливо зазначити, що перекуси можуть знадобитись:

тим, в кого в анамнезі є хвороби ШКТ

хто має порушення в харчовій поведінці і вони будуть допомагати контролювати голод

хто потребує великий калораж і не може фізично з'їсти та об'єми порції розділені на 3 прийоми

спортсменам

дітям, вагітним та годуючим жінкам

Приклади здорових перекусів:

ягоди + горіхи + йогурт

овочевий салат з моцарелою та хлібцями

хумус з овочами

цільнозернових хліб з творожною намазкою, авокадо та зеленню

"Їсти за покликом відчуття "голоду" та зупинятися, коли відчули ситість - чудово, але зараз в період стресу у більшості спостерігається порушення харчової поведінки і вживання їжі за покликом емоційного голоду може призводити до зайвої ваги", - додала дієтолог.