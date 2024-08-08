Дієтолог розповіла, скільки разів на день потрібно їсти, щоб бути здоровим

Мабуть, кожна людина замислюється про те, як часто потрібно їсти. Якщо ж говорити про частоту прийомів харчування, то потрібно звертати увагу на наявність хвороб й інші особливості.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Юлії Коваль.
Кожна людина є індивідуальною та має свої уподобання, ритм життя, різну фізичну активність та врешті решт свої хвороби, які варто враховувати.
Окрім регулярності та частоти важливо для здоровʼя ще враховувати розподіл добового споживання енергії, синхронізування їжі відповідно циркадних ритмів.
"Нещодавні перспективні дослідження продемонстрували значне підвищення ризику захворювання при високій частоті прийомів їжі (6 прийомів їжі на день) порівняно з низькою частотою прийомів їжі", - йдеться у повідомленні.
За словами експерта, більшість людей потребує 3 основних повноцінних прийоми їжі.
Варто враховувати такі чинники:
Дієтолог зазначила, що важливий розподіл калорій протягом дня. Висока калорійність вранці проти висококалорійної вечері може впливати на зниження ваги та рівню греліну.
Зокрема, можна додати перекус який може бути повноцінним та поживним, в такому разі він точно не нашкодить здоров'ю.
Важливо зазначити, що перекуси можуть знадобитись:
Приклади здорових перекусів:
"Їсти за покликом відчуття "голоду" та зупинятися, коли відчули ситість - чудово, але зараз в період стресу у більшості спостерігається порушення харчової поведінки і вживання їжі за покликом емоційного голоду може призводити до зайвої ваги", - додала дієтолог.
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