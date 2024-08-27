Яка кількість оптимальна на добу? Дієтолог розказала правду про сіль

Сіль - це мінерал, який складається переважно з хлориду натрію (NaCl). Це одна з найпоширеніших і найважливіших речовин, що використовується в повсякденному житті. Сіль відома своїм солоним смаком і широко використовується як харчовий продукт для приготування їжі, зберігання продуктів та як приправа. Вона також відіграє ключову роль у різних біологічних процесах, зокрема в підтримці балансу рідини в організмі та нормального функціонування нервової системи.
Чи корисна для організму сіль, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланнням на ендокринолога та дієтолога Анастасію Соколову в Instagram.
Сіль необхідна для функціонування нашого організму. Але те, що ми не додаємо її не означає, що наше споживання солі рівне нулю.
Сіль міститься всюди: у всіх готових стравах, в рибі, продуктах моря, мʼясі, деяких овочах та й ще додатково досипаємо для посилення смаку.
Надмірна кількість солі погіршує роботу серцево-судинної системи. А отже, впливає на тривалість життя.
Оптимальна кількість солі за добу не має перевищувати 5 г.
Дієтолог повідомила, що в середньому українці споживають 9-10 г солі на добу.
Сіль видобувають із різних джерел, таких як соляні шахти, морська вода (після випаровування) або озера, де вона осаджується природним шляхом. У харчовій промисловості використовується різні види солі, зокрема кухонна сіль, морська сіль, кам'яна сіль та йодована сіль, кожен з яких має свої особливості та застосування.
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