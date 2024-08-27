Яка кількість оптимальна на добу? Дієтолог розказала правду про сіль

Сіль - це мінерал, який складається переважно з хлориду натрію (NaCl). Це одна з найпоширеніших і найважливіших речовин, що використовується в повсякденному житті. Сіль відома своїм солоним смаком і широко використовується як харчовий продукт для приготування їжі, зберігання продуктів та як приправа. Вона також відіграє ключову роль у різних біологічних процесах, зокрема в підтримці балансу рідини в організмі та нормального функціонування нервової системи.

Чи корисна для організму сіль, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланнням на ендокринолога та дієтолога Анастасію Соколову в Instagram.

Чи корисна сіль для організму

Сіль необхідна для функціонування нашого організму. Але те, що ми не додаємо її не означає, що наше споживання солі рівне нулю.

Сіль міститься всюди: у всіх готових стравах, в рибі, продуктах моря, мʼясі, деяких овочах та й ще додатково досипаємо для посилення смаку.

Надмірна кількість солі погіршує роботу серцево-судинної системи. А отже, впливає на тривалість життя.

Оптимальна кількість солі за добу не має перевищувати 5 г.

Дієтолог повідомила, що в середньому українці споживають 9-10 г солі на добу.

Як зменшити кількість солі в раціоні

відміряти собі 3-4 г окремо і досолювати тільки з цієї формочки

не додавати сіль додатково в закладах

частково замінювати сіль на спеції, це тільки покращить смак та аромат страв.

Для довідки

Сіль видобувають із різних джерел, таких як соляні шахти, морська вода (після випаровування) або озера, де вона осаджується природним шляхом. У харчовій промисловості використовується різні види солі, зокрема кухонна сіль, морська сіль, кам'яна сіль та йодована сіль, кожен з яких має свої особливості та застосування.