Дієтолог розповіла, що потрібно їсти й пити, щоби краще переносити спеку

Режим харчування

Часті та невеликі прийоми їжі

За словами експерта, у спеку краще вживати їжу невеликими порціями. Робити це варто частіше, щоб не перевантажувати організм і уникнути відчуття тяжкості в шлунку.

Це допоможе підтримати енергійність та уникнути дискомфорту від переїдання.

Три основні прийоми їжі

Якщо ви віддаєте перевагу традиційному режиму харчування з трьома прийомами їжі на день, ви можете продовжувати це і в спекотну погоду.

Важливо уникати переїдання та забезпечувати достатнє споживання води протягом дня, щоб підтримувати гідратацію та здоров’я.

Легка вечеря

Вечеряйте легко, особливо в спекотні дні. Важка їжа ввечері може ускладнити процес засинання та підвищити температуру тіла, що не бажано в умовах високої температури зовні.

Які продукти в пріоритеті

Водянисті фрукти та овочі

Кавун, огірки, помідори, ягоди, персики та інші подібні продукти допомагають з гідратацією.

Легкі білки

Курятина, риба, морепродукти та бобові - ці продукти легше перетравлюються і не створюють відчуття важкості.

Цільні злаки

Такі продукти забезпечують енергію та містять велику кількість клітковини, що допомагає з травленням.

Водний баланс

Важливо пити воду протягом дня, навіть якщо ви не відчуваєте спраги.

Рекомендується випивати не менше 2-3 літрів води в день, залежно від вашої активності та зовнішньої температури.

Обмежте алкоголь та кофеїн

Такі напої можуть сприяти зневодненню організму.

Що їсти

Бобові

Включіть в раціон продукти, що насичують - бобові.

Вони містять багато білка і клітковини, що допомагає відчувати ситість довше.

Горіхи та насіння

Ці продукти багаті на жири та білки, що також сприяють довготривалому відчуттю ситості.

Уникайте гострих та жирних страв

Такі страви можуть викликати зневоднення та сильний дискомфорт.

Їжте повільно та пережовуйте ретельно

Саме така звичка допоможе кращому перетравлюванню та абсорбції поживних речовин.

Уникайте переїдання

Перетравлення їжі вимагає енергії та виробляє тепло. Зокрема, коли організм намагається охолодити себе у спекотний день, то додаткове тепло від перетравлення їжі може перевантажити систему терморегуляції, роблячи це складнішим.

Дієтолог зазначила, що не їсти в аномальну спеку - це нормальне явище. Однак, повне уникнення їжі може призвести до ряду негативних наслідків: енергетичного дефіциту поживних речовин та зменшенню гідратації.