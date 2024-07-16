Дієтолог розповіла, що потрібно їсти й пити, щоби краще переносити спеку

Під час сильної спеки важливо адаптувати раціон та режим харчування, щоб підтримати здоров’я і забезпечити оптимальну гідратацію. Дієтолог назвала список продуктів, яким варто надати перевагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безугли.
За словами експерта, у спеку краще вживати їжу невеликими порціями. Робити це варто частіше, щоб не перевантажувати організм і уникнути відчуття тяжкості в шлунку.
Це допоможе підтримати енергійність та уникнути дискомфорту від переїдання.
Якщо ви віддаєте перевагу традиційному режиму харчування з трьома прийомами їжі на день, ви можете продовжувати це і в спекотну погоду.
Важливо уникати переїдання та забезпечувати достатнє споживання води протягом дня, щоб підтримувати гідратацію та здоров’я.
Вечеряйте легко, особливо в спекотні дні. Важка їжа ввечері може ускладнити процес засинання та підвищити температуру тіла, що не бажано в умовах високої температури зовні.
Кавун, огірки, помідори, ягоди, персики та інші подібні продукти допомагають з гідратацією.
Курятина, риба, морепродукти та бобові - ці продукти легше перетравлюються і не створюють відчуття важкості.
Такі продукти забезпечують енергію та містять велику кількість клітковини, що допомагає з травленням.
Важливо пити воду протягом дня, навіть якщо ви не відчуваєте спраги.
Рекомендується випивати не менше 2-3 літрів води в день, залежно від вашої активності та зовнішньої температури.
Такі напої можуть сприяти зневодненню організму.
Включіть в раціон продукти, що насичують - бобові.
Вони містять багато білка і клітковини, що допомагає відчувати ситість довше.
Ці продукти багаті на жири та білки, що також сприяють довготривалому відчуттю ситості.
Такі страви можуть викликати зневоднення та сильний дискомфорт.
Саме така звичка допоможе кращому перетравлюванню та абсорбції поживних речовин.
Перетравлення їжі вимагає енергії та виробляє тепло. Зокрема, коли організм намагається охолодити себе у спекотний день, то додаткове тепло від перетравлення їжі може перевантажити систему терморегуляції, роблячи це складнішим.
Дієтолог зазначила, що не їсти в аномальну спеку - це нормальне явище. Однак, повне уникнення їжі може призвести до ряду негативних наслідків: енергетичного дефіциту поживних речовин та зменшенню гідратації.
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