Шлях до довголіття. Дієтолог сказала, що їсти після 40, щоб бути здоровим і не старіти

Деталі дослідження

Впродовж 30 років вчені спостерігали за:

70 467 жінками

36 464 чоловіками

Усі люди на початку дослідження не мали хронічних захворювань.

У дослідженні дослідники виявили, що люди, які дотримувалися здорової дієти з 40 років і далі, мали на 43% до 84% більше шансів добре працювати фізично та розумово у віці 70 років порівняно з тими, хто не дотримувався такої дієти.

Важливо не просто норми білків, жирів та вуглеводів, а саме з яких вони продуктів отримані.

За словами дієтолога Ольги Дорош, дієта, у якій переважають жири або білки тваринного походження пришвидшує смертність. Тоді, як харчування, багате жирами та білками рослинного походження буде продовжувати життя людини.

Наприклад, занадто низьке споживання вуглеводів призводить до зменшення споживання клітковини, вітамінів і мінералів.

Щоб довше жити, людині варто їсти більше:

овочів і фруктів

цілозернових продуктів

бобових

горіхів та насіння

нежирних молочних продуктів

Уникати, або частково виключити з раціону:

прості вуглеводи (зокрема цукор)

продукти, багаті сіллю

насичені жири (тому не тушкуємо все в сметані, вершках, смальці, обираємо молочні продукти помірної жирності, зрізаємо зайвий жир з м'яса тощо).

в ідеалі уникаємо трансжирів (частково гідрогенізовані жири)

Більше горіхів

Варто регулярно вживати горіхи, бо вони багаті рослинним білком і ненасиченими жирними кислотами, а це повʼязують зі значно нижчим ризиком діабету 2 типу, хвороб ССС, деяких типів раку і загальною смертністю.

Більше риби та менше ковбас

﻿﻿Переважання в раціоні білків рослинного походження (бобові, тофу) дасть більше шансів на здорове старіння.

Риба, яйця та птиця мають переважати над червоним м'ясом.

"Ковбасні вироби мінімізуємо, щоб зменшити споживання надмірної кількості солі та насичених жирів", - додала дієтолог.

Рослинні продукти, багаті поліфенолами

Поліфеноли - група природних сполук, які містяться в продуктах рослинного походження:

фрукти, овочі

кава, чай, какао

соєві продукти

зерна, горіхи, бобові

зелень

Їх вживання сприяє здоровішому мікробіому, кращому фізичному та психічному здоровʼю.

Від чого залежить довголіття

Важливо пам'ятати, що здорове довголіття залежить не тільки від дієти, але й від інших факторів таких як:

спосіб життя

відмова від куріння

регулярна фізична активність підтримка нормальної ваги

відмова чи пиття алкоголю в помірних кількостях

Це потенційно може збільшити очікувану тривалість життя без захворювань приблизно на 8-10 років.

З віком люди більше схильні до: