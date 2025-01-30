Шлях до довголіття. Дієтолог сказала, що їсти після 40, щоб бути здоровим і не старіти

Науковці дослідили звʼязок між харчуванням у 40 років та його впливом на самопочуття і смертність у 70. Важливо уникати деяких продуктів, які можуть забирати роки життя.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про дієту, яка буде перешкоджати досягненню довголіття.
Впродовж 30 років вчені спостерігали за:
Усі люди на початку дослідження не мали хронічних захворювань.
У дослідженні дослідники виявили, що люди, які дотримувалися здорової дієти з 40 років і далі, мали на 43% до 84% більше шансів добре працювати фізично та розумово у віці 70 років порівняно з тими, хто не дотримувався такої дієти.
Важливо не просто норми білків, жирів та вуглеводів, а саме з яких вони продуктів отримані.
За словами дієтолога Ольги Дорош, дієта, у якій переважають жири або білки тваринного походження пришвидшує смертність. Тоді, як харчування, багате жирами та білками рослинного походження буде продовжувати життя людини.
Наприклад, занадто низьке споживання вуглеводів призводить до зменшення споживання клітковини, вітамінів і мінералів.
Щоб довше жити, людині варто їсти більше:
Уникати, або частково виключити з раціону:
Більше горіхів
Варто регулярно вживати горіхи, бо вони багаті рослинним білком і ненасиченими жирними кислотами, а це повʼязують зі значно нижчим ризиком діабету 2 типу, хвороб ССС, деяких типів раку і загальною смертністю.
Більше риби та менше ковбас
Переважання в раціоні білків рослинного походження (бобові, тофу) дасть більше шансів на здорове старіння.
Риба, яйця та птиця мають переважати над червоним м'ясом.
"Ковбасні вироби мінімізуємо, щоб зменшити споживання надмірної кількості солі та насичених жирів", - додала дієтолог.
Рослинні продукти, багаті поліфенолами
Поліфеноли - група природних сполук, які містяться в продуктах рослинного походження:
Їх вживання сприяє здоровішому мікробіому, кращому фізичному та психічному здоровʼю.
Важливо пам'ятати, що здорове довголіття залежить не тільки від дієти, але й від інших факторів таких як:
Це потенційно може збільшити очікувану тривалість життя без захворювань приблизно на 8-10 років.
З віком люди більше схильні до:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Дорош та сайт Upi.