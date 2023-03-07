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Дієтолог розповіла, що треба їсти, щоб бути здоровим та красивим

Які продукти сприяють здоров'ю шкіри (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна людина прагне бути здоровими, бадьорими та ще й гарно виглядати. Дуже велику роль у цьому відіграє наше харчування. Зокрема, все що ми їмо, впливає на стан організму та зовнішній вигляд.

Про це повідомила дієтолог Юлія Шевчук в Instagram.

Для мозку⁣⁣⠀

Дієтолог каже, що для стимуляції роботи мозку і підвищення його активності потрібно їсти м'ясо птиці, морську рибу, яйця, горіхи, насіння, лляну олію, ягоди і зелені овочі.⁣⁣⠀

Здоров'я серця

Для хорошої роботи серця необхідний комплексний набір вітамінів та мікроелементів, а особливо калій та магній. Їх багато в овочах, бобових, цільних крупах та морських водоростях.

Цільні крупи та бобові - нормалізують тиск і зберігають судини від "шкідливого" холестерину. ⁣⁣⠀

Зір

Експерт каже, що є багато причин, чому зір стає гірше. Щоб уникнути цього, варто їсти якомога більше продуктів, які містять вітаміни А, бета-каротин, С і Е.

В число таких продуктів входять: зелень, овочі, ягоди, молочні продукти, горіхи та гіркий шоколад.⁣⁣⠀

Що їсти, щоб мати міцні кістки

Кісткам необхідний магній, кальцій, фосфор та білок. Всі ці речовини містяться у зелені, овочах, фруктах, м'ясі, рибі та яйцях.

Тваринні жири дієтолог радить вживати у не великій кількості.⁣⁣ Також варто частіше бувати на свіжому повітрі у сонячні дні.

"Бо під сонячним промінням в шкірі синтезується вітамін Д. Слідкуйте за рівнем вітаміну D у крові, особливо коли ви багато часу проводите у приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Для краси і молодості

Зелень, різнокольорові ягоди та овочі є основним джерелом антиоксидантів, які допомагають шкіри виглядати гладкою та пружною.

Також не треба забувати про тваринні жири та олії, які зберігають вологу в шкірі. ⁣⁣⠀

Раніше ми повідомляли, які продукти допомагають швидко зігрітися.

Також ми писали, як не можна мити продукти перед приготуванням.

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