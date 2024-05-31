Дієтолог розповіла правду про нахвалені "зелені порошки" та чи дійсно вони допомагають

Що відомо про "зелені порошки"

Експерт розповіла, що не потрібно поспішати включати у свій раціон нахвалені усіма зелені порошки.

Виробники кажуть, що їх вживання оздоровить організм завдяки додатковому джерелу вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Швидко зміцнить роботу кишківника, покращить імунітет, підвищить рівень енергії та навіть прискорить метаболізм.

Чи варто приймати добавки

Ці добавки не можуть замінити дієту, багату фруктами, овочами, складними вуглеводами та достатньою кількістю білку, але дійсно можуть бути додатковим засобом отримання поживних речовин.

Однак, замість того, щоб покладатися виключно на харчові добавки старайтесь отримувати все необхідне з їжі.

Перед вживанням будь-яких "зелених" добавок: