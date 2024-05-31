Дієтолог розповіла правду про нахвалені "зелені порошки" та чи дійсно вони допомагають

Зараз в Інтернеті можна натрапити на рекламу про нахвалені усіма зелені порошки. Мова йде про дієтичні добавки, які містять подрібнені фрукти та овочі. Однак, варто знати чи "працюють" вони насправді.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Що відомо про "зелені порошки"

Експерт розповіла, що не потрібно поспішати включати у свій раціон нахвалені усіма зелені порошки.

Виробники кажуть, що їх вживання оздоровить організм завдяки додатковому джерелу вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Швидко зміцнить роботу кишківника, покращить імунітет, підвищить рівень енергії та навіть прискорить метаболізм.

Чи варто приймати добавки

Ці добавки не можуть замінити дієту, багату фруктами, овочами, складними вуглеводами та достатньою кількістю білку, але дійсно можуть бути додатковим засобом отримання поживних речовин.

Однак, замість того, щоб покладатися виключно на харчові добавки старайтесь отримувати все необхідне з їжі.

Перед вживанням будь-яких "зелених" добавок: