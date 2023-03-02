UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дієтолог розповіла, якою олією найкраще заправляти салати

Чим найкраще заправляти салати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Салат - це унікальна страва, яке може прикрасити будь-який святковий стіл. Щоб салати були завжди на висоті потрібно правильно їх заправляти.

Про це повідомила дієтолог Людмила Паламарчук в Instagram.

Яку олію вибрати

За її словами, найкраще для заправляння салатів підходять нерафіновані олії:

  • оливкова extra virgin;
  • олія авокадо;
  • лляна олія.

Як правильно заправляти

Салати, до складу яких входять свіжі овочі, солять і заправляють безпосередньо перед подачею на стіл. Якщо до складу заправки входить сіль, салат можна або не солити зовсім, або зменшити кількість солі на ваш смак.

Рибні та м'ясні салати можна заправити та солити за кілька годин до подачі та дати їм постояти в холодильнику, щоб вони просочилися.

Додамо, що будь-які салати необхідно солити до того, як додати основний соус або олію. В іншому випадку сіль буде занадто яскраво відчуватися.

Топ салатних заправок

Італійська заправка

Для приготування такої заправки необхідно 150 мл оливкової олії, 2 зубчики часнику, 2 ст ложки лимонного соку, 60 мл червоного винного оцту, діжонської гірчиці - 2 ст ложки, 1 чайна ложка цукру, свіжа зелень на смак, сіль і мелений перець на смак

Всі інгредієнти потрібно перебити блендером до однорідного стану.

Сирна заправка

80 мл оливкової олії, 100 мл винного оцту, 200 г тертого пармезану, сіль, мелений перець на смак, 1 чайна ложка цукру та свіжа зелень. Всі інгредієнти потрібно з'єднати та перебити блендером.

Раніше ми повідомляли, як відварити куряче філе для салату, щоб його не зіпсувати.

Також ми писали, який салат потрібно їсти взимку. Він містить багато вітамінів.

Читайте РБК-Україна в Google News
дієтологсалатОлія