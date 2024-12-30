Дієтолог розповіла, в якому вигляді найкорисніше їсти сало

Сало називають суперпродуктом, який займає особливе місце на кухні кожної української господині. Такий продукт важливо вживати у правильному вигляді та знати про безпечну дозу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
За словами експерта, сало - жирний продукт, в ньому багато калорій.
"Сало є надзвичайно корисним продуктом, особливо в холодний період часу. Восени та взимку обов'язково додайте до раціону невеличкий шматочок сала", - йдеться у повідомленні.
Завдяки вживанню сала ви будете позитивно впливати на багато ланок свого раціону:
Дієтолог додала, якщо ви хочете додатковим чином впливати на своє психоемоційний стан, то невеличкий шматочок сала дуже буде корисним.
Також суперпродукт містить такі корисні властивості:
Найкраще вживати сало в солоному або ж маринованому вигляді.
Для того, щоб отримати максимум користі при вживанні сала, потрібно пам’ятати, що тільки помірне споживання сала принесе користь.
Вживайте сало краще вранці або ж в обід - саме о цій порі крім корисних речовин, організм отримає потужне енергетичне підживлення.
Важливо, якщо ви маєте проблеми з серцево-судинними захворюваннями, потрібно відмовитись від соленого сала, вживайте в невеликих кількостях свіже або ж свіжо морожене за рекомендацією лікаря.
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