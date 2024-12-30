Дієтолог розповіла, в якому вигляді найкорисніше їсти сало

Сало називають суперпродуктом, який займає особливе місце на кухні кожної української господині. Такий продукт важливо вживати у правильному вигляді та знати про безпечну дозу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Чим корисне сало

За словами експерта, сало - жирний продукт, в ньому багато калорій.

"Сало є надзвичайно корисним продуктом, особливо в холодний період часу. Восени та взимку обов'язково додайте до раціону невеличкий шматочок сала", - йдеться у повідомленні.

Завдяки вживанню сала ви будете позитивно впливати на багато ланок свого раціону:

імунітет

енергетичні системи - тобто ви будете створювати певний тепловий ефект, будете довше тримати рівень енергії та краще будете зігріватися

покращує настрій

впливає на біохімію головного мозку та живить його

Дієтолог додала, якщо ви хочете додатковим чином впливати на своє психоемоційний стан, то невеличкий шматочок сала дуже буде корисним.

Також суперпродукт містить такі корисні властивості:

вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В12, D, E й мінерали: кальцій, магній, цинк, залізо, фосфор, селен

незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти, потрібні для утворення оболонок довкола нейронів і протидії запальним процесам

містить холін - це вітамін B-комплексу, який бере участь у метаболізмі, що відіграє важливу роль в обміні жирів

лецитин, що міститься у салі, сприятливо впливає на судини і клітинні мембрани, зміцнює їх та робить більш еластичними

містить арахідонову кислоту, оскільки організм людини не синтезує її в достатній кількості для покриття її потреби, її потрібно вносити з їжею

В якому вигляді вживати

Найкраще вживати сало в солоному або ж маринованому вигляді.

Для того, щоб отримати максимум користі при вживанні сала, потрібно пам’ятати, що тільки помірне споживання сала принесе користь.

Вживайте сало краще вранці або ж в обід - саме о цій порі крім корисних речовин, організм отримає потужне енергетичне підживлення.

Важливо, якщо ви маєте проблеми з серцево-судинними захворюваннями, потрібно відмовитись від соленого сала, вживайте в невеликих кількостях свіже або ж свіжо морожене за рекомендацією лікаря.