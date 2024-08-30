Дієтолог розповіла, кому не можна пити воду під час їжі

Якщо ви стежите за своїм здоров'ям, то варто знати, чи можна пити воду під час їжі. До того ж є певні люди, яких категорично не можна пити воду під час їжі, адже це може нашкодити організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Дорош.

Що відбувається під час пиття води

За словами експерта, пиття води під час їжі розбавляє шлунковий сік, зменшується кислотність й дезактивуються травні ферменти. Однак, від суп чомусь такого впливу немає.

Наукові дослідження показують, що рідини, які ми пʼємо під час їжі, мають мінімальний вплив на концентрацію HCL і шлунок швидко адаптується, виробляючи більше кислоти, якщо це потрібно для травлення.

Так само немає доведеного впливу на ферменти. Порівняно з їжею, рідина швидко залишає шлунок і не затримується там достатньо довго, щоб суттєво вплинути на травлення

Пиття води чи інших рідин під час їжі може допомогти їжі легше проходити через стравохід до шлунка, краще формувати харчовий комочок, полегшуючи жування та ковтання.

"Те що в народі "сухом'ятка" точно доцільніше буде запити рідиною, як на мене", - йдеться у повідомленні.

До того ж пиття рідини допомагає транспортувати поживні речовини до клітин. Однак, каву, какао та чаї дійсно краще розділити в часі з прийомом їжі, особливо людям з анемією, дефіцитом заліза

Пиття води перед їжею або під час може допомогти знизити загальну кількість спожитих калорій.

Норми пиття води і графік

Споживати достатньо рідини важливо людям будь-якого віку. Пити слід тоді, коли ми відчуваємо спрагу, незалежно від прийомів їжі.

Немає єдиної для усіх норми споживання рідини, адже потреба в гідрації залежить від температури й вологості довкола, нашої активності та фізичного стану.

Надійним показником достатньої гідрації є колір сечі - вона має бути солом’яно-жовтого відтінку. Темний колір свідчить про сильну нестачу води.

Єдиних норм споживання рідини для дітей немає, але приблизно поради такі:

немовлятам від 8 місяців: 150 мл/кг ваги на день

дошкільнятам: 100 мл/кг ваги на день

підліткам: 50 мл/кг ваги на день

Кому не можна пити воду під час їжі

Людям з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою може бути рекомендовано

уникати великої кількості рідини під час їжі, оскільки це може підвищити тиск у шлунку і викликати неприємну симптоматику.