Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти вишню, і чим вона корисніша за черешню

В Україні зараз сезон черешень та вишень. Багато хто з нас любить ласувати цими ягодами, але не всі знають, який із плодів корисніший.
Чим вишня корисніша за черешню розповіла на Facebook дієтолог Світлана Фус.
Вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру вдвічі менше ніж у черешні. Вишня характеризується досить високим вмістом бета-каротину (100 г - 15% добової норми) і це набагато більше, ніж у черешні.
Темно-червоний колір стиглим вишням і черешням надають рослинні пігменти антоціани, ці речовини блокують запальні процеси. Вони містяться також у багатьох інших темно-червоних ягодах, наприклад, в ожині, смородині, суниці.
Вишня та черешня - низькокалорійні. У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність 50-62 ккал. Вишня чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів, він дорівнює 22.
У черешні індекс також низький, він дорівнює 25. У вишні та черешні присутні макро- та мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, кремній та інші, а також харчові рослинні волокна: пектини, клітковина, а це 5-8 % від денної норми у 100 грамах ягід.
Плоди вишні, особливо терпкі кислі сорти, містять мелатонін - гормон, що покращує сон, має антидепресивну дію.
Світлана нагадала, що рекомендована норма фруктів (ягід) на день - не більше ніж 300 грамів.
Як ми раніше писали, на українському ринку незвичайна ягода стала дуже популярною.
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