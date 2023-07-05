Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти вишню, і чим вона корисніша за черешню

Чим вишня корисніша за черешню

Вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру вдвічі менше ніж у черешні. Вишня характеризується досить високим вмістом бета-каротину (100 г - 15% добової норми) і це набагато більше, ніж у черешні.

Темно-червоний колір стиглим вишням і черешням надають рослинні пігменти антоціани, ці речовини блокують запальні процеси. Вони містяться також у багатьох інших темно-червоних ягодах, наприклад, в ожині, смородині, суниці.

Вишня та черешня - низькокалорійні. У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність 50-62 ккал. Вишня чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів, він дорівнює 22.

У черешні індекс також низький, він дорівнює 25. У вишні та черешні присутні макро- та мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, кремній та інші, а також харчові рослинні волокна: пектини, клітковина, а це 5-8 % від денної норми у 100 грамах ягід.

Плоди вишні, особливо терпкі кислі сорти, містять мелатонін - гормон, що покращує сон, має антидепресивну дію.

Чим корисні вишня та черешня

Позитивно діють на роботу серця та стан судин

Чинять позитивний вплив на рівень кров'яного тиску

Допомагають у роботі нервовій системі

Служать для профілактики простудних захворювань

Покращують травлення, перистальтику кишківника, допомагають при запорах

Добре впливають на сітківку ока, стан волосся та нігтів

Кому не можна їсти вишню

Людям з гострими та хронічними захворюваннями травного тракту

При виразці або гастриті з підвищеною кислотністю

При алергічній реакції на вишню чи черешню слід відмовитися від їх вживання

Через високий вміст органічних кислот вживання вишні може спричинити пошкодження зубної емалі.

Світлана нагадала, що рекомендована норма фруктів (ягід) на день - не більше ніж 300 грамів.