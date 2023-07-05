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Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти вишню, і чим вона корисніша за черешню

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Середа 05 липня 2023 12:26
Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти вишню, і чим вона корисніша за черешню Фото: Кому не можна їсти вишню (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Світлана Фус

В Україні зараз сезон черешень та вишень. Багато хто з нас любить ласувати цими ягодами, але не всі знають, який із плодів корисніший.

Чим вишня корисніша за черешню розповіла на Facebook дієтолог Світлана Фус.

Чим вишня корисніша за черешню

Вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру вдвічі менше ніж у черешні. Вишня характеризується досить високим вмістом бета-каротину (100 г - 15% добової норми) і це набагато більше, ніж у черешні.

Темно-червоний колір стиглим вишням і черешням надають рослинні пігменти антоціани, ці речовини блокують запальні процеси. Вони містяться також у багатьох інших темно-червоних ягодах, наприклад, в ожині, смородині, суниці.

Вишня та черешня - низькокалорійні. У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність 50-62 ккал. Вишня чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів, він дорівнює 22.

У черешні індекс також низький, він дорівнює 25. У вишні та черешні присутні макро- та мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, кремній та інші, а також харчові рослинні волокна: пектини, клітковина, а це 5-8 % від денної норми у 100 грамах ягід.

Плоди вишні, особливо терпкі кислі сорти, містять мелатонін - гормон, що покращує сон, має антидепресивну дію.

Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти вишню, і чим вона корисніша за черешню

Чим корисні вишня та черешня

  • Позитивно діють на роботу серця та стан судин
  • Чинять позитивний вплив на рівень кров'яного тиску
  • Допомагають у роботі нервовій системі
  • Служать для профілактики простудних захворювань
  • Покращують травлення, перистальтику кишківника, допомагають при запорах
  • Добре впливають на сітківку ока, стан волосся та нігтів

Кому не можна їсти вишню

  • Людям з гострими та хронічними захворюваннями травного тракту
  • При виразці або гастриті з підвищеною кислотністю
  • При алергічній реакції на вишню чи черешню слід відмовитися від їх вживання
  • Через високий вміст органічних кислот вживання вишні може спричинити пошкодження зубної емалі.

Світлана нагадала, що рекомендована норма фруктів (ягід) на день - не більше ніж 300 грамів.

Як ми раніше писали, на українському ринку незвичайна ягода стала дуже популярною.

А також ми розповідали про те, що буде з цінами на черешню 2023 року.

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