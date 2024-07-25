Дієтолог розповіла, коли відбуваються зміни в тілі при схудненні

Втрата чи набір ваги - це окремий шлях кожного, адже усі різні. При схудненні усі часто панікують, що не відбуваються зміни у тіла і вага стоїть на місці. Є певні речі, які будуть лише сприяти досягти цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Галини Сеник.

Що варто зробити

За словами експерта, можна побачити зменшення об'ємів в талії, якщо прислухатись до свого організму.

Зокрема, варто:

адаптувати рекомендації лікарів, якщо в людини є інші проблеми зі здоров'ям

скоригувати раціон в сторону розширення і збільшення - додати фрукти і більше вуглеводів

зважити особливості організму і поведінку тіла

Дієтолог зазначила, що вже через 2 тижні роботи над собою відбудеться зменшення талії.

Після цього варто уже детально коригувати раціон:

працювати над кольоровою гамою

розширювати вуглеводи в раціоні

адаптувати пізній сніданок і перекус

підібрати легку білкову їжу на вечерю

"І загалом усе персоналізуємо, щоб було комфортно саме. Адже нам потрібно врахувати режим роботи з особливостями і грамотно адаптувати в нього харчування", - розповіла дієтолог.

Після цього потрібно провести роботу з глікованим гемоглобіном, а також сном.

Далі після всіх проведених процесів відбудуться зміни з організмом та омріяні зменшення ваги та талії.

Від яких продуктів відмовитись при схудненні

Фаст-фуд

Це низькоякісна, висококалорійна їжа, яка містить велику кількість жирів та вуглеводів.

Причина полягає в тому, що фаст-фуд містить високу кількість насичених жирів та трансжирів, які можуть збільшувати рівень холестерину в крові та підвищувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Майонез

Він містить велику кількість жирів та калорій, що робить його не найкращим вибором для тих, хто хоче схуднути. Вживання великої кількості майонезу пов’язане із ризиком розвитку ожиріння.

Чипси та інші закуски

Вони зазвичай містять велику кількість жирів та вуглеводів, що робить їх дуже калорійними. Крім того, вони не містять достатньої кількості поживних речовин і провокують більш часті перекушування, що недозволено при дієті.

Солодощі

Солодощі, такі як цукерки, тістечка, шоколад та інші солодкі закуски, містять велику кількість цукру та калорій. Споживання великої кількості солодощів може призвести до набору зайвих кілограмів та ризику розвитку захворювань, пов’язаних із надмірним споживанням цукру.

Алкоголь

Такий продукт містить багато калорій.

Наприклад, стандартний бокал червоного вина містить близько 133 калорій, а бокал пива - близько 239 калорій.