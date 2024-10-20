Дієтолог розповіла, які помилки в харчуванні призводять до діабету 2 типу

При цукровому діабету 2 типу важливо харчуватись здорово і контролювати рівень цукру в крові. Саме це допоможе зберегти активне життя.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що призводить до діабету та як потрібно харчуватись людям з таким діагнозом.
Хвороба виникає, коли організм не може належним чином використовувати інсулін. Без лікування діабет 2 типу може спричинити різноманітні проблеми зі здоров’ям, такі як захворювання серця, нирок та інсульт.
Впоратися з цією хворобою можна, якщо змінити спосіб життя, приймаючи ліки та регулярно відвідуючи лікаря.
Норма глюкози в крові натще - 3,9-5,6 ммоль/л. Якщо результаті інші, то це може означати:
За словами дієтолога Наталії Самойленко, на жаль, діабет 2 типу дуже прогресує у суспільстві та скорочує життя.
Така хвороба є наслідком нездорового способу життя. Перше на що слід звернути увагу в способі життя - це харчування. Коли раціон перевантажений простими вуглеводами, доданим цукром в різних промислових кондитерських виробах, то діабет може дуже швидко виникнути.
"Якщо раціоні переважно складається з цих продуктів, то очікуйте рано чи пізно розвиток діабету 2 типу", - зазначила експерт.
Харчування повинно складатися з трьох головних прийомів їжі:
Зелені листові овочі містять необхідні вітаміни, мінерали та поживні речовини. Вони також здійснюють мінімальний вплив на рівень цукру в крові.
Листова зелень, включаючи шпинат і капусту, є основним рослинним джерелом калію, вітаміну А і кальцію.
Цілісні зерна містять велику кількість клітковини і більше поживних речовин, ніж рафіновані білі зерна. Дотримання дієти з високим вмістом клітковини важливо для людей з діабетом, тому що клітковина сповільнює процес травлення.
Жирна риба є корисним доповненням до будь-якої дієти. Жирна риба містить важливі омега-3 жирні кислоти.
Дієта з високим вмістом поліненасичених і мононенасичених жирів може поліпшити контроль цукру в крові і рівень ліпідів в крові у людей з діабетом.
Бобові є відмінним варіантом харчування для людей з діабетом. Вони є джерелом рослинного білка, і можуть задовольнити апетит, допомагаючи людям знизити споживання вуглеводів.
Квасоля також має низький глікемічний індекс і допомагає контролювати цукор крові.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко, сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України та Cleveland clinic.