Дієтолог розповіла, які напої та продукти допоможуть охолодитись в сильну спеку

В таку спеку не хочеться абсолютно нічого, а зі зменшенням апетиту збільшується кількість перекусів, часто не дуже нутритивно цінних для організму та велика кількість холодних газованих або кавових напоїв для втамування спраги.

Обмеження кофеїну

За словами дієтолога, варто обмежити вживання кофеїну до 400 мг на день.

Памʼятайте, що такі напої як айс лате, оранж кава і інші можуть спричинювати більшу втрату рідини завдяки сечогінному ефекту.

Тому проста вода - це найкраще джерело втамування спраги та підтримання оптимальної гідратації організму.

Для того, щоб зробити її більш освіжаючою, додавайте: лимон, грейпфрут, огірок, мʼяту, імбир, кардамон, кавун.

"Зверніть увагу на охолоджений зелений чай з жасмином, це дуже класно смакує та освіжає", - написала вона.

Зволожуючі продукти

Загальне добове споживання рідини не повинно складатися лише з напоїв. Різні продукти також забезпечують воду, і деякі з них досить зволожують.

Наприклад:

﻿﻿огірок

кабачок

селера

кавун

капуста

кейл

помідори

Зменшіть порцію

Якщо ваш апетит впав, спробуйте зменшити вашу звичайну порцію. Памʼятайте, найщільніший прийом їжі - це обід, на вечерю вживайте більше сирих або термооброблених овочів.

Не забувайте про сезонні ягоди та фрукти. Балансуйте тарілку правильно, це

допоможе уникнути дискомфорту та важкості протягом дня, та краще пережити спеку.

Обережно з ковбасними продуктами

Будьте пильними до таких продуктів, як ковбасні вироби, сире м'ясо та

риба, молочні продукти, вершки, виключіть ті продукти, які при умовах такої температури швидко псуються.

До того варто уникати по можливості доставок в цю пору.

Холодні супи

Розбавте раціон холодними супами такі як гаспачо та холодний борщ.

Ви отримаєте максимум користі та смаку та приємну прохолоду після з'їденого.

Ідеально підійде для обіду.

Вуглеводи

Це джерело енергії для організму і, здавалося б, вони мають покращувати самопочуття.

Однак, швидкозасвоювані вуглеводи спричиняють швидке підвищення цукру в крові, у відповідь на це підшлункова залоза виробляє велику кількість інсуліну.

Прагнучи знов поповнити запаси енергії, рука інстинктивно буде тягнутися до чергової порції шкідливих смаколиків.

Тому обмежуємо, а краще взагалі виключити такі продукти як промислове печиво, цукерки, морозиво, соки, вироби з білого борошна і т.д.