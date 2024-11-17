Дієтолог розповіла, які макарони купити та як їх приготувати, щоб не нашкодити фігурі

Макарони можуть бути частиною здорового раціону та хорошим джерелом вітамінів. Варто знати, як їх приготувати, щоб вони не нашкодили фігурі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, при яких проблемах зі здоров'ям краще не їсти макарони.

Як купити корисні макарони

Макарони містять складні вуглеводи, вітаміни групи В і мінерали. Все залежить від того, які макарони обирати, як готувати та скільки і з чим споживати.

Макарони є таких видів:

з мʼяких сортів пшениці

з твердих сортів пшениці

цільнозернові

За словами дієтолога Галини Сеник, краще обирати макарони серед двох останніх зі списку - у них буде значно більше білка та клітковини.

Цільнозернові або макарони твердих сортів зазвичай темніші і менш гладкі. Обирайте крупні форми, вони будуть менше розварюватися, а тому довше засвоюватимуться.

Коли купуєте макарони, не довіряйте просто напису на лицьовому боці пачки, а найкраще перевіряти склад. Все тому, що часто виробники змішують сорти, наприклад 50/50. Або ж додають у склад барвники, таким чином вироби здаються темнішими і більш схожими на макарони твердих сортів.

Потрібно орієнтуватись на те, що якісні макарони будуть варитися 7-8 хвилин, при цьому залишатимуться твердуватими. Після варіння вони не злипатимуться та триматимуть форму.

Як готувати

Макарони краще споживати у стані "аль денте". Бо чим більше вони розварені, тим швидше будуть засвоюватися організмом. А для організму потрібно навпаки.

"Такі макарони вважатимуться складними вуглеводами. Не забудьте додати до них порцію овочів", - додала експерт.

Варто знати, якщо від макаронів й повнішають, то це від їхньої надмірної кількості та жирних соусів, якими їх заправляють.

Кому не можна їсти макарони

Краще не їсти макаронних виробів при отруєнні, запорі чи проносі, оскільки цей продукт лише погіршить загальний стан.

На момент загострення атопічного дерматиту також необхідно відмовитися від макаронів.

При проблемах зі шлунково-кишковим трактом (гастритом, панкреатитом, холециститом) можна їсти тільки макарони з твердих сортів пшениці, без кислих і гострих соусів, які провокують подразнення.