Дієтолог розповіла, які 3 продукти не можна розігрівати у мікрохвильовці

Які 3 продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці?

Шпинат

За словами дієтолога Харіні Бала, шпинат містить нітрати, рівень яких зростає під час варіння.

При високій температурі, наприклад, під час повторного нагрівання листової зелені - нітрати перетворюються на нітрозаміни, сполуку, пов’язану з раком.

"Будь ласка, не розігрівайте свій шпинат, просто з’їжте його відразу, як тільки ви його приготуєте", - сказала дієтолог.

Вона зазначила, що сполуки в розігрітих овочах "токсичні".

Чай

При повторному нагріванні антиоксидантні властивості чаю розщеплюються, а рівень дубильних речовин, що сприяє гіркому смаку, підвищується. Бала також стверджує, що будь-які "сплячі бактерії" в чаї стануть активними при повторному нагріванні, створюючи ризик для здоров’я споживачів.

Рис

Експерт розповіла, що в охолодженому рисі утворюються небезпечні бактерії.

"Але якщо ви готуєте рис вранці і зберігаєте його в холодильнику на ніч, щоб з’їсти наступного дня, існує величезна ймовірність утворення Bacillus cereus", - сказала вона.

Bacillus cereus - це тип бактерій, які зазвичай вражають крохмалисті продукти та призводять до харчового отруєння, яке часто називають "синдромом смаженого рису", серйозного захворювання, яке в рідкісних випадках призводить до смерті.