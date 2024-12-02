Дієтолог розповіла, які 3 продукти не можна розігрівати у мікрохвильовці
Залишки їжі завжди зазвичай ніхто не викидає, але один експерт назвав продукти, які ніколи не слід розігрівати через небезпеку для здоров’я.
Які саме продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok дієтолога Харіні Бала.
Які 3 продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці?
Шпинат
За словами дієтолога Харіні Бала, шпинат містить нітрати, рівень яких зростає під час варіння.
При високій температурі, наприклад, під час повторного нагрівання листової зелені - нітрати перетворюються на нітрозаміни, сполуку, пов’язану з раком.
"Будь ласка, не розігрівайте свій шпинат, просто з’їжте його відразу, як тільки ви його приготуєте", - сказала дієтолог.
Вона зазначила, що сполуки в розігрітих овочах "токсичні".
Чай
При повторному нагріванні антиоксидантні властивості чаю розщеплюються, а рівень дубильних речовин, що сприяє гіркому смаку, підвищується. Бала також стверджує, що будь-які "сплячі бактерії" в чаї стануть активними при повторному нагріванні, створюючи ризик для здоров’я споживачів.
Рис
Експерт розповіла, що в охолодженому рисі утворюються небезпечні бактерії.
"Але якщо ви готуєте рис вранці і зберігаєте його в холодильнику на ніч, щоб з’їсти наступного дня, існує величезна ймовірність утворення Bacillus cereus", - сказала вона.
Bacillus cereus - це тип бактерій, які зазвичай вражають крохмалисті продукти та призводять до харчового отруєння, яке часто називають "синдромом смаженого рису", серйозного захворювання, яке в рідкісних випадках призводить до смерті.
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