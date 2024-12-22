Дієтолог розповіла, як зробити різдвяну їжу корисною для серця

На Різдво люди з’їдають в середньому 6000 калорій, що приблизно втричі перевищує рекомендовану добову норму. Дієтологи розповіли, як зробити святкове застілля корисним для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
Дієтолог Прія Тью розповів, що під час приготування картоплі варто збризнути її рослинною олією або приготувати в духовці на ріпаковій олії.
До того багато магазинних продуктів містять велику кількість солі, що може підвищити артеріальний тиск, а харчування з високим вмістом насичених жирів пов’язано з хворобами серця.
Знежирений сир чеддер є одним із не жирніших сирів на ринку і
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