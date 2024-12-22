Дієтолог розповіла, як зробити різдвяну їжу корисною для серця

Як корисно готувати страви

Дієтолог Прія Тью розповів, що під час приготування картоплі варто збризнути її рослинною олією або приготувати в духовці на ріпаковій олії.

До того багато магазинних продуктів містять велику кількість солі, що може підвищити артеріальний тиск, а харчування з високим вмістом насичених жирів пов’язано з хворобами серця.

Знежирений сир чеддер є одним із не жирніших сирів на ринку і