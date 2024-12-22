UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Дієтолог розповіла, як зробити різдвяну їжу корисною для серця

Як корисно готувати їжу на Різдво (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На Різдво люди з’їдають в середньому 6000 калорій, що приблизно втричі перевищує рекомендовану добову норму. Дієтологи розповіли, як зробити святкове застілля корисним для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Як корисно готувати страви

Дієтолог Прія Тью розповів, що під час приготування картоплі варто збризнути її рослинною олією або приготувати в духовці на ріпаковій олії.

До того багато магазинних продуктів містять велику кількість солі, що може підвищити артеріальний тиск, а харчування з високим вмістом насичених жирів пов’язано з хворобами серця.

Знежирений сир чеддер є одним із не жирніших сирів на ринку і 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняДієтологЗдорова їжаЗдоров'я