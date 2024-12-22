Дієтолог розповіла, як зробити різдвяну їжу корисною для серця

На Різдво люди з’їдають в середньому 6000 калорій, що приблизно втричі перевищує рекомендовану добову норму. Дієтологи розповіли, як зробити святкове застілля корисним для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Як корисно готувати страви

Дієтолог Прія Тью розповів, що під час приготування картоплі варто збризнути її рослинною олією або приготувати в духовці на ріпаковій олії.

Аерофритюрниця також стане чудовим варіантом: відваріть картоплю та додайте до неї столову ложку соняшникової олії, щоб отримати хрустку скоринку.

До того багато магазинних продуктів містять велику кількість солі, що може підвищити артеріальний тиск, а харчування з високим вмістом насичених жирів пов’язано з хворобами серця.

Тренер зі схуднення Ванесса Стурман зазначила, що горіхи є чудовим джерелом корисних жирів і клітковини, які підтримують кишкові бактерії.

"Якщо покрити їх чорним шоколадом з щонайменше 70% какао, багатих на корисні для здоров’я антиоксиданти, ви отримаєте корисний смаколик", - додала вона.

Чим замінити солодощі

Журавлина багата антиоксидантами, особливо вітаміном С і поліфенолами, які можуть допомогти підтримати імунну систему. Вони також добре відомі своєю роллю у здоров’ї сечовивідних шляхів, оскільки містять сполуки, які можуть допомогти знизити ризик певних бактеріальних інфекцій.

Однак, багато журавлинних соусів, які ви купуєте в магазинах, містять до 50% доданого цукру. Хоча журавлина є дуже терпким фруктом, тому вона потребує підсолоджування, але ви можете контролювати кількість цукру, приготувавши соус самостійно.

Спробуйте замінити солодощі в меню на багаті антиоксидантами сухофрукти, такі як журавлина та абрикоси. А замість солодкого печива приготуйте вівсяні коржі - вони багаті клітковиною, дуже смачні з глазур’ю з чорного шоколаду та можуть допомогти стабілізувати рівень цукру в крові.

Яке м'ясо обирати

Індичка є чудовим джерелом високоякісного білка, який необхідний для побудови та відновлення м’язів, кісток та інших тканин. Біле м’ясо індички містить менше жиру, ніж коричневе і видалення шкіри перед подачею ще більше зменшує вміст жиру страві.

Червонокачанна капуста є фантастичним доповненням, оскільки вона багата вітаміном С, який підтримує імунітет, а також антиоксидантними антоціанами, які можуть захистити від хвороб серця. Тушкуйте з невеликою кількістю апельсинового соку або яблучного оцту для солодкості без додавання цукру.

Знежирений сир чеддер є одним із не жирніших сирів на ринку і з меншим вмістом солі. Такий сир містить приблизно 22% жиру порівняно з приблизно 35% жиру у звичайній версії.

Пармезан, попри високий вміст жиру, має досить сильний смак. Це також джерело хороших пробіотичних бактерій, які можуть покращити здоров’я кишечника.