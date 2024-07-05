Дієтолог розповіла, як швидко схуднути в певних частинах тіла

Забрати зайве з тіла непросто, особливо якщо це стосується конкретних ділянок. Деякі з них часто називають проблемною зоною, тож люди шукають способи, які допоможуть досягти результату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Олесі Добрянської.

Як схуднути в конкретних місцях

Для того, щоб схуднути в ногах, руках, животі та навіть в щоках, варто зробити дефіцит калорій.

Експерт зазначила, що тренування певної частини тіла з метою локального спалювання жиру - пуста трата часу.

Жир в тілі зберігається в жирових клітинах у вигляді тригліцериду. Для того, аби використати тригліцерид у своїх цілях, організму потрібно розщепити його на жирні кислоти та гліцерин. Цей процес називається ліполіз.

Жирові клітини та гліцерин виходять із жирової тканини в кров та "пливуть" до місць використання. Сигнал запустити ліполіз і спалити жир жирова клітина отримує від гормонів, які виділяються в кров і мандрують по всьому організму.

Що спалює жир

В клітині гормон, як ключ вступає в контакт з рецептором клітини та дає клітині команду. В цьому випадку - розщепити жир. Гормони різні і в різних випадках - адреналін, глюкагон, соматотропін, кортизол. Саме ці гормони спалюють жир.

Важливо розуміти, що затримати гормони які "пливуть" та циркулюють кровотоком в конкретному місці, наприклад живіт, неможливо. Вони будуть контактувати і віддавати команди одразу всім жировим клітинам організму.

Гормони, що володіють ліполітичними властивостями, переміщаються по всьому тілу, тому жир в різних місцях буде йти нерівномірно. Це залежить від гормончутливих ділянок (груди, живіт, стегна, сідниці), кровопостачання тканин, їх капіляризації і від активності клітинних рецепторів (чутливість, резистентність).

Жирова тканина, яка передбачена еволюцією для збереження жиру - це стегна, живіт, сідниці. Вона буде запасати його активніше, а розлучатися повільніше.