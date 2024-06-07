Дієтолог розповіла, як правильно харчуватись при відключеннях світла: приклад меню

Дівчатам, які хочуть схуднути та залишатися стрункими, важливо правильно харчуватися щодня. В умовах постійного відключення світла важко досягти такого результату.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Наталії Самойленко.
Відключення світла, особливо коли вони відбуваються не за графіком, заважають підтримувати звичний раціон. Очікувано, що коли немає світла, а весь будинок на електриці, приготувати їжу не можна.
Через відключення світла закриваються продуктові магазини, тому шукати потрібні продукти для здорового сніданку доводиться в іншому місці.
Іноді відключення світла впливає на наш організм найнесподіванішим чином. Наприклад, багато дівчат, щоб продовжувати роботу, заходять в кафе чи ресторани. А там виникає спокуса відійти від звичного режиму і з’їсти щось смачненьке.
Дієтолог показала приклади став на сніданок, обід, вечерю та конструктор для формування раціону. Таким чином навіть без електроенергії, меню може бути корисним.
На сніданок можна приготувати такі страви:
Приклади страв на обід:
При відключеннях світла на вечерю можна приготувати такі страви:
Наталії Самойленко також радить заздалегідь зробити такі заготовки:
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