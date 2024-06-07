Дієтолог розповіла, як правильно харчуватись при відключеннях світла: приклад меню

Як відсутність світла шкодить фігурі

Відключення світла, особливо коли вони відбуваються не за графіком, заважають підтримувати звичний раціон. Очікувано, що коли немає світла, а весь будинок на електриці, приготувати їжу не можна.

Через відключення світла закриваються продуктові магазини, тому шукати потрібні продукти для здорового сніданку доводиться в іншому місці.

Іноді відключення світла впливає на наш організм найнесподіванішим чином. Наприклад, багато дівчат, щоб продовжувати роботу, заходять в кафе чи ресторани. А там виникає спокуса відійти від звичного режиму і з’їсти щось смачненьке.

Як харчуватись правильно без світла

Дієтолог показала приклади став на сніданок, обід, вечерю та конструктор для формування раціону. Таким чином навіть без електроенергії, меню може бути корисним.

На сніданок можна приготувати такі страви:

творог з зеленню та огірком + горішки 1 ст.л + соус песто 1 ст.л та цільнозернові хлібці

цільнозерновий тост з хумусом та овочевий салат (томат, перець, шпинат та моцарелла) + ягоди

салат з буряком та фетою (фета, буряк, рукола, шпинат) + оливкова олія та горішки

Приклади страв на обід:

варений буряк + запечена курка + овочева нарізка + заправити буряк оливкою олією та кунжутом

лаваш з куркою, тунцем або лососем + сир + авокадо та зелень

окрошка (курка варена, картопля, кріп, цибуля, яйця, огірки) + мінеральна вода

При відключеннях світла на вечерю можна приготувати такі страви:

боул (кіноа/рис + лосось + листя салату, горішок, помідор) + авокадо та оливкова олія

хумус з овочевими паличками (морква, огірок, перець, селера) + горішки

мідії в олії + салат (шпинат, помідор, перець, кріп) + насіння гарбуза

Наталії Самойленко також радить заздалегідь зробити такі заготовки: