Дієтолог розповіла, як харчуватись після 40 років, щоб бути здоровим

Сніданок

За словами експерта, він містити в собі достатню кількість білків і жирів, тваринних (наприклад, яйця, шинка) або рослинних (мигдаль, зернові).

Саме це буде забезпечувати хорошу роботу нейромедіаторів протягом дня (дофамін, серотонін).

Обід

Такий прийом їжі має бути досить легким і також містити тваринні білки (риба, біле м'ясо) у супроводі різних овочів. Різноманітність важливіша, ніж кількість.

Нутриціолог зазначила, що за можливості потрібно обирати овочі з глікемічним індексом нижче 60. Можна також як гарнір вибрати рис (глікемічний індекс 60) або макарони. Порції мають відповідати вашій фізичній активності в другій половині дня.

За сидячого способу життя раціон має бути помірним.

До 17-ї години дня рівень кортизолу (гормону стресу) знижується, так само як і серотоніну. Якщо в цей час не прийняти вуглеводи (повільні), то рівень цих двох гормонів, що підтримують рівновагу та роботу мозку, впаде зовсім.

Саме у цей момент слід підзарядити організм. Сухофрукти - джерело поживних речовин. Можна також з'їсти шматочок чорного (гіркого) шоколаду або банан, який багатий калієм і триптофаном.

Вечеря

Важливо пам'ятати, що вечеря має за можливості містити омега-3 (жирну рибу та авокадо), оскільки це найкращий момент для їхнього засвоєння.

До того ж повинні бути різноманітні овочі, а головне, мінімум цукру. Все тому, якщо ви вживаєте швидкі вуглеводи з глікемічним індексом понад 70, то дорогоцінний гормон росту, що виробляється вночі, різко знизить свій рівень.

Останнє приймання їжі має бути здійснене не менш ніж за 2 години до сну. Нічний сон має тривати близько 6-8 годин, оскільки менша його кількість стимулює апетит приблизно на 20% і сильно знижує відчуття насичення.

Прикладу прийому їжі

Різні прийоми їжі можуть містити такі продукти: