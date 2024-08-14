Дієтолог розповіла, як харчуватись після 40 років, щоб бути здоровим
Стан організму зрілої людини відрізняється від стану молодого організму. Враховуючи вікові зміни, необхідно скоригувати і харчування. Є деякі продукти, які обов'язково потрібно їсти після 40 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та дієтолога Олени Костюк.
Сніданок
За словами експерта, він містити в собі достатню кількість білків і жирів, тваринних (наприклад, яйця, шинка) або рослинних (мигдаль, зернові).
Саме це буде забезпечувати хорошу роботу нейромедіаторів протягом дня (дофамін, серотонін).
Обід
Такий прийом їжі має бути досить легким і також містити тваринні білки (риба, біле м'ясо) у супроводі різних овочів. Різноманітність важливіша, ніж кількість.
Нутриціолог зазначила, що за можливості потрібно обирати овочі з глікемічним індексом нижче 60. Можна також як гарнір вибрати рис (глікемічний індекс 60) або макарони. Порції мають відповідати вашій фізичній активності в другій половині дня.
За сидячого способу життя раціон має бути помірним.
До 17-ї години дня рівень кортизолу (гормону стресу) знижується, так само як і серотоніну. Якщо в цей час не прийняти вуглеводи (повільні), то рівень цих двох гормонів, що підтримують рівновагу та роботу мозку, впаде зовсім.
Саме у цей момент слід підзарядити організм. Сухофрукти - джерело поживних речовин. Можна також з'їсти шматочок чорного (гіркого) шоколаду або банан, який багатий калієм і триптофаном.
Вечеря
Важливо пам'ятати, що вечеря має за можливості містити омега-3 (жирну рибу та авокадо), оскільки це найкращий момент для їхнього засвоєння.
До того ж повинні бути різноманітні овочі, а головне, мінімум цукру. Все тому, якщо ви вживаєте швидкі вуглеводи з глікемічним індексом понад 70, то дорогоцінний гормон росту, що виробляється вночі, різко знизить свій рівень.
Останнє приймання їжі має бути здійснене не менш ніж за 2 години до сну. Нічний сон має тривати близько 6-8 годин, оскільки менша його кількість стимулює апетит приблизно на 20% і сильно знижує відчуття насичення.
Прикладу прийому їжі
Різні прийоми їжі можуть містити такі продукти:
- сніданок - багато білків та мало жирів. Наприклад, яйця, фрукти та злакові
- обід: тваринні білки, сезонні овочі. Наприклад, біле м'ясо або риба та різні овочі
- полуденок: складні вуглеводи. Можна з'їсти сухофрукти або чорний (гіркий) шоколад
- вечеря: тваринні білки (100 г) та овочі. Сюди відноситься жирна риба, різні овочі та жодного цукру. Також не варто забувати про воду
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