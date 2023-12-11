Дієтолог розповіла про харчування, яке продовжить українцям життя: що треба їсти

Що каже дослідження

Щоб змоделювати вплив зміни дієти на майбутнє здоров’я людини, дослідники з Норвегії використали існуючі мета-аналізи (тобто велику кількість досліджень) та дані дослідження Global Burden of Disease, бази даних, яка відстежує 286 причин смерті, 369 захворювань і травм, а також 87 факторів ризику в 204 країнах і територіях світу.

Найбільший приріст довголіття було виявлено при споживанні більшої кількості бобових, до яких належать квасоля, горох і сочевиця; цільні зерна, які є цілим насінням рослини (не шліфовані крупи, не пластівці і не сухі сніданки); і горіхи, такі як волоські, мигдаль, пекан і фісташки. У звіті Центру з контролю та профілактики захворювань США було виявлено, що небагато американців їдять фрукти та овочі, близькі до щоденних рекомендацій.

Як покращити свій раціон?

Одним зі способів включити більше рослин у свій раціон і споживати менше червоного м’яса є Середземноморська дієта, яка п’ять років поспіль вигравала звання «Найкраща дієта», згідно з U.S. News & World Report.

Скиталінська вважає, що потрібно від Середземноморської дієти брати найголовніше, те, що зменшує ризик захворювань, а саме:

багато овочів, менше фруктів, боби, зернові (нешліфовані), насіння

багато різної зелені

2 рази в тиждень рибу

1 раз в 2 тижні червоне м’ясо

2-3 рази в тиждень нежирну птицю

яйце щодня або через день

оливкова олія

невелика кількість йогуртів та сиру

Список продуктів для довголіття

зелень (2 порції);

хрестоцвіті: капуста, рукола, редька (1 порція);

різнокольорові овочі (2 порції);

ягоди (1 порція);

горіхи (1 порція);

насіння (1 порція);

бобові (1 порція, наприклад, ложечка хумусу);

пряні трави та спеції (1 порція).

Ви маєте смажити вкрай рідко, часто перевертати в процесі смаження, потім видаляти зайвий жир паперовим рушником.

Щоб зменшити негативний вплив смаженої їжі, споживайте її з різними видами овочів - як приготованих, так і свіжих і квашених. Також не забувайте вживати свіжі ягоди.