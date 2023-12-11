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Дієтолог розповіла про харчування, яке продовжить українцям життя: що треба їсти

Фото: Як харчуватися українцям (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі PLOS Medicine, зміна вашого харчування, може збільшити ваше життя до 13 років, особливо якщо ви починаєте з дитинства. Але не все втрачено, до здорового харчування можна приєднатися у будь-якому віці.

Що треба включати в раціон, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Що каже дослідження

Щоб змоделювати вплив зміни дієти на майбутнє здоров’я людини, дослідники з Норвегії використали існуючі мета-аналізи (тобто велику кількість досліджень) та дані дослідження Global Burden of Disease, бази даних, яка відстежує 286 причин смерті, 369 захворювань і травм, а також 87 факторів ризику в 204 країнах і територіях світу.

Найбільший приріст довголіття було виявлено при споживанні більшої кількості бобових, до яких належать квасоля, горох і сочевиця; цільні зерна, які є цілим насінням рослини (не шліфовані крупи, не пластівці і не сухі сніданки); і горіхи, такі як волоські, мигдаль, пекан і фісташки. У звіті Центру з контролю та профілактики захворювань США було виявлено, що небагато американців їдять фрукти та овочі, близькі до щоденних рекомендацій.

Як покращити свій раціон?

Одним зі способів включити більше рослин у свій раціон і споживати менше червоного м’яса є Середземноморська дієта, яка п’ять років поспіль вигравала звання «Найкраща дієта», згідно з U.S. News & World Report.

Скиталінська вважає, що потрібно від Середземноморської дієти брати найголовніше, те, що зменшує ризик захворювань, а саме:

  • багато овочів, менше фруктів, боби, зернові (нешліфовані), насіння
  • багато різної зелені
  • 2 рази в тиждень рибу
  • 1 раз в 2 тижні червоне м’ясо
  •  2-3 рази в тиждень нежирну птицю
  • яйце щодня або через день
  • оливкова олія
  •  невелика кількість йогуртів та сиру

Список продуктів для довголіття

  • зелень (2 порції);
  • хрестоцвіті: капуста, рукола, редька (1 порція);
  • різнокольорові овочі (2 порції);
  • ягоди (1 порція);
  • горіхи (1 порція);
  • насіння (1 порція);
  • бобові (1 порція, наприклад, ложечка хумусу);
  • пряні трави та спеції (1 порція).

Ви маєте смажити вкрай рідко, часто перевертати в процесі смаження, потім видаляти зайвий жир паперовим рушником.

Щоб зменшити негативний вплив смаженої їжі, споживайте її з різними видами овочів - як приготованих, так і свіжих і квашених. Також не забувайте вживати свіжі ягоди.

 

Читайте також, коли найкраще квасити капусту в грудні, а коли не можна.

До речі, чи шкідливі креветки для вашого здоров'я, і кому їх їсти категорично не можна.

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