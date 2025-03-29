Дієтолог розповіла, чому починати дієту "з понеділка" - не найкраща ідея

Ідея розпочати зміни у харчуванні з "понеділка" або з "першого числа" може здатися логічною та організованою. Однак, такий підхід часто виявляється неефективним і навіть може завдавати шкоду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
За словами експерта, так формується цикл очікування, переїдання та провини.
Очікування "початку" створює психологічну ілюзію дозволу на надмірності тут і зараз. В результаті виникне переїдання напередодні та відчуття провини, яке супроводжує кожну спробу змін.
До того ж така дієта може сприйматися як короткострокове покарання.
Коли ви чекаєте "ідеального моменту", є ризик, що він так і не настане. Це лише виправдання, щоб не діяти вже зараз.
"З понеділка - нове життя" часто означає суворі обмеження, кардинальні правила та відмову від улюблених продуктів. Такий підхід підвищує ризик емоційного виснаження, зривів і повернення до попередніх харчових звичок", - зазначила експерт.
Важливо починати ефективні зміни не з дати, а з рішення. Почати можна будь-якого дня.
Необхідно дотримуватись таких маленьких кроків: збільшення частки овочів у раціоні, зниження споживання доданого цукру, робота над режимом харчування.
Ольга Дорош також назвала такі важливі рекомендації:
Тривалі результати досягаються не шляхом жорстких стартів, а завдяки послідовним діям кожного дня. Збалансоване харчування - це процес, а не короткостроковий проєкт. Краще почати з маленьких кроків уже сьогодні.
Вас може зацікавити