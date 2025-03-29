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Дієтолог розповіла, чому починати дієту "з понеділка" - не найкраща ідея

Субота 29 березня 2025 14:55
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Дієтолог розповіла, чому починати дієту "з понеділка" - не найкраща ідея Дієтолог розповіла, чому шкідливі відкладати початок дієти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ідея розпочати зміни у харчуванні з "понеділка" або з "першого числа" може здатися логічною та організованою. Однак, такий підхід часто виявляється неефективним і навіть може завдавати шкоду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Чим це може зашкодити

За словами експерта, так формується цикл очікування, переїдання та провини.

Очікування "початку" створює психологічну ілюзію дозволу на надмірності тут і зараз. В результаті виникне переїдання напередодні та відчуття провини, яке супроводжує кожну спробу змін.

До того ж така дієта може сприйматися як короткострокове покарання.

Коли ви чекаєте "ідеального моменту", є ризик, що він так і не настане. Це лише виправдання, щоб не діяти вже зараз.

"З понеділка - нове життя" часто означає суворі обмеження, кардинальні правила та відмову від улюблених продуктів. Такий підхід підвищує ризик емоційного виснаження, зривів і повернення до попередніх харчових звичок", - зазначила експерт.

Важливо починати ефективні зміни не з дати, а з рішення. Почати можна будь-якого дня.

Що допоможе досягти цілей

Необхідно дотримуватись таких маленьких кроків: збільшення частки овочів у раціоні, зниження споживання доданого цукру, робота над режимом харчування.

Ольга Дорош також назвала такі важливі рекомендації:

  • не чекайте "ідеального моменту" - він може ніколи не настати
  • формуйте сталі звички поступово, орієнтуючись не на заборони, а на потреби організму
  • звертайте увагу на якість харчування в цілому, а не на окремі дні

Тривалі результати досягаються не шляхом жорстких стартів, а завдяки послідовним діям кожного дня. Збалансоване харчування - це процес, а не короткостроковий проєкт. Краще почати з маленьких кроків уже сьогодні.

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