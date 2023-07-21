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Дієтолог розповіла, чого не повинно бути у продуктах: уважно перевіряйте склад

Що не повинно бути у складі продуктів харчування (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сучасний процес виробництва продуктів харчування без використання харчових добавок майже неможливо уявити. Робиться це з підступною метою зробити продукти привабливішими для покупця.

Про це повідомила дієтолог та сімейний лікар Юлія Коваль в Instagram.

Чого уникати у продуктах

За словами фахівця, уникати слід продукти в складі яких є наступні компоненти:

  • гідрогенізований жир
  • рослинний жир
  • кулінарний або фритюрний жир
  • маргарин

Дієтолог каже, що саме так виробник маскує трансжири, які зараз дуже популярні. Все тому, що вони мають низьку вартість, надають продукту привабливого вигляду та подовжують термін придатності.

Трансжири - це штучно створені жири. Однак, важливо знати, що вживання трансжирів асоційоване з розвитком:

  • цукрового діабету
  • ішемічної хвороби серця
  • підвищенням холестерину
  • збільшенням маси тіла
  • злоякісними новоутвореннями

Варто уникати продукти, які містять у своєму складі трансжири. Найчастіше вони є у:

  • фаст-фуді
  • напівфабрикатах
  • магазинній випічці
  • солодощах
  • тістечках

Список харчових добавок

Е952 - цикламат натрію

Його використовують у харчовій промисловості як підсолоджувач. Сьогодні цикламат найчастіше використовують для виготовлення діабетичних товарів. В Україні добавка є дозволеною.

Е222 - гідросульфат натрію

Таку добавку використовують як консервант, який може пригнічувати ріст мікроорганізмів. Гідросульфат натрію може подовжувати термін зберігання продукту.

Е211 - бензоат натрію

Добавка є в таких ягодах і фруктах, як чорнослив, журавлина, кориця, гвоздика та яблука. У харчовій промисловості його використовують як консервант.

Е131 - синій патентований V

Вживання такої добавки може спричинити шлунково-кишкові розлади, алергію, кропивʼянку та напади астми.

У харчовій промисловості добавка Е131 широко не використовується, але її можна виявити у фарші, ковбасних та м'ясних виробах.

Раніше ми повідомляли, які продукти слід утилізувати після відключення холодильника.

Також читайте, від яких 5 продуктів треба відмовитись, щоб жити довше.

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