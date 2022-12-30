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Дієтолог розповіла, чим загрожує постійний пропуск сніданку

Фото: Чи потрібно вранці снідати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сніданок - це дуже важлива частина раціону, і дуже небажано його пропускати.

Про важливість цього прийому їжі розповіла на сторінці Facebook дієтолог Світлана Фус.

Чи потрібно вранці снідати?

Дієтолог вважає, що саме вранці легше зробити по-справжньому здорову їжу, з'їсти щось корисне.

"Пропуск сніданку може завдати більше шкоди, ніж користі. Це порушує нормальний циркадний ритм, який у здорових людей починається з ранкового почуття голоду. Залишившись без сніданку з метою "економії" калорій, люди часто заповнюють його відсутність надлишком калорій за рясним обідом або супер ситним вечерею", - повідомила Фус.

Вона зазначила, що люди фізично активніші вранці і в першій половині дня і можуть витрачати отриману енергію, а не конвертувати її в жирові відкладення.

"Постійний пропуск сніданку може призвести не до зниження, а навіть до набору ваги. Це прямий шлях до порушення обміну речовин і, як наслідок, до ожиріння та діабету", - додала Світлана.

Починайте ранок зі сніданку

Фахівець з харчування наполегливо рекомендує починати ранок зі сніданку.

Для здорового сніданку важлива не тільки енергетична цінність продуктів, а й їх склад.

Крім того, дуже важливо є те, що наситить вас надовго, а не на годину.

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