Дієтолог розповіла, чим загрожує постійний пропуск сніданку

Чи потрібно вранці снідати?

Дієтолог вважає, що саме вранці легше зробити по-справжньому здорову їжу, з'їсти щось корисне.



"Пропуск сніданку може завдати більше шкоди, ніж користі. Це порушує нормальний циркадний ритм, який у здорових людей починається з ранкового почуття голоду. Залишившись без сніданку з метою "економії" калорій, люди часто заповнюють його відсутність надлишком калорій за рясним обідом або супер ситним вечерею", - повідомила Фус.



Вона зазначила, що люди фізично активніші вранці і в першій половині дня і можуть витрачати отриману енергію, а не конвертувати її в жирові відкладення.



"Постійний пропуск сніданку може призвести не до зниження, а навіть до набору ваги. Це прямий шлях до порушення обміну речовин і, як наслідок, до ожиріння та діабету", - додала Світлана.

Починайте ранок зі сніданку

Фахівець з харчування наполегливо рекомендує починати ранок зі сніданку.

Для здорового сніданку важлива не тільки енергетична цінність продуктів, а й їх склад.

Крім того, дуже важливо є те, що наситить вас надовго, а не на годину.