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Дієтолог розповіла, чи справді корисні сухофрукти та коли їх найкраще їсти

Чим корисні сухофрукти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сухофрукти не лише смачні ласощі, але й джерело поживних речовин, які допомагають підтримувати здоров'я. Однак, їсти їх найкраще в певній годині дня.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, краще їсти сухофрукти, чи свіжі фрукти.

Чим корисні сухофрукти

За словами дієтолога Наталії Самойленко, навіть з надзвичайно калорійними і багатими на природний цукор сухофруктами можна знайти компромісне рішення.

Всі сухофрукти є концентратом вуглеводів, крім того, там є корисні речовини, наприклад, клітковина мікроелементи та вітаміни.

До того ж в сухофруктах є калій, який корисний для серцево-судинної системи. Тому варто сприймати сухофрукти, як природний смаколик.

Коли їсти

Дієтолог радить вживати не більше 20-30 г на добу, але вже не їсти інші цукерки. І переважно їсти в першій половині дня, наприклад з чашкою кави.

Процес сушіння концентрує природний цукор у фруктах. Наприклад, у 100 г свіжого яблука міститься 10 г цукру, а в 100 г сушеного яблука - 57 г.

Процес сушіння зберігає фрукти, які інакше могли б зіпсуватися у вашому холодильнику, і продовжує термін їх зберігання до місяців замість днів.

Раніше ми повідомляли, чим корисна хурма, а кому її їсти не можна.

Читайте також, як зробити найсмачнішу сушку з яблук та довго її зберігати.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Health harvard.

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