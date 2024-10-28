Дієтолог розповіла, чи справді корисні сухофрукти та коли їх найкраще їсти

Сухофрукти не лише смачні ласощі, але й джерело поживних речовин, які допомагають підтримувати здоров'я. Однак, їсти їх найкраще в певній годині дня.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, краще їсти сухофрукти, чи свіжі фрукти.
За словами дієтолога Наталії Самойленко, навіть з надзвичайно калорійними і багатими на природний цукор сухофруктами можна знайти компромісне рішення.
Всі сухофрукти є концентратом вуглеводів, крім того, там є корисні речовини, наприклад, клітковина мікроелементи та вітаміни.
До того ж в сухофруктах є калій, який корисний для серцево-судинної системи. Тому варто сприймати сухофрукти, як природний смаколик.
Дієтолог радить вживати не більше 20-30 г на добу, але вже не їсти інші цукерки. І переважно їсти в першій половині дня, наприклад з чашкою кави.
Процес сушіння концентрує природний цукор у фруктах. Наприклад, у 100 г свіжого яблука міститься 10 г цукру, а в 100 г сушеного яблука - 57 г.
Процес сушіння зберігає фрукти, які інакше могли б зіпсуватися у вашому холодильнику, і продовжує термін їх зберігання до місяців замість днів.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Health harvard.