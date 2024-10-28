Дієтолог розповіла, чи справді корисні сухофрукти та коли їх найкраще їсти

Сухофрукти не лише смачні ласощі, але й джерело поживних речовин, які допомагають підтримувати здоров'я. Однак, їсти їх найкраще в певній годині дня.

Що таке сухофрукти

Сухофрукти - це фрукти, з яких видалена більша частина води. Раніше люди використовували сонце для сушіння та збереження свіжих фруктів протягом тисячоліть.

Чим корисні сухофрукти

За словами дієтолога Наталії Самойленко, навіть з надзвичайно калорійними і багатими на природний цукор сухофруктами можна знайти компромісне рішення.

Всі сухофрукти є концентратом вуглеводів, крім того, там є корисні речовини, наприклад, клітковина мікроелементи та вітаміни.

До того ж в сухофруктах є калій, який корисний для серцево-судинної системи. Тому варто сприймати сухофрукти, як природний смаколик.

Якщо ви їсте багаті антиоксидантами фрукти та ягоди, такі як родзинки, фініки та сушена журавлина, то отримаєте додаткові переваги від рослинних фенолів, які борються із запаленням, які містяться в цих продуктах.

Сухофрукти також багаті харчовими волокнами, які допомагають травленню та регулярному випорожненню.

У процесі сушіння трохи зменшується вміст деяких чутливих до тепла вітамінів, таких як вітамін С, але в цілому більшість корисних вітамінів, поживних речовин і мінералів зберігається в процесі сушіння.

Коли їсти

Дієтолог радить вживати не більше 20-30 г на добу, але вже не їсти інші цукерки. І переважно їсти в першій половині дня, наприклад з чашкою кави.

Процес сушіння концентрує природний цукор у фруктах. Наприклад, у 100 г свіжого яблука міститься 10 г цукру, а в 100 г сушеного яблука - 57 г.

До того ж іноді виробники додають в сухофрукти ще більше цукру, щоб підсилити їх смак. Ви можете перевірити, чи було додано цукор до певного продукту, перевіривши список інгредієнтів.

Важливо також знати, що свіжі фрукти більше зволожують. Більшість фруктів і ягід містять воду приблизно від 80% до 90% своєї ваги.

Процес сушіння зберігає фрукти, які інакше могли б зіпсуватися у вашому холодильнику, і продовжує термін їх зберігання до місяців замість днів.