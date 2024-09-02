Дієтолог розповіла, чи справді існує метод швидкого схуднення

Для втрати ваги багато хто використовує швидкі методи схуднення, які шкодять здоров'ю. Дієтолог розповіла, чи справді можна безпечно швидко втратити вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
Багато хто грішить швидкими методами схуднення, які несприятливо впливають на організм, в додаток ця вага, як швидко йде, так і повертається, часто з рядом інших проблем.
Тому варто орієнтуватись не на вагу, а на здоров’я.
Потрібно звертати увагу лише на самопочуття, результати лабораторних аналізів, індекс маси тіла та інші показники.
"Лікарі дієтологи не люблять швидке схуднення, бо це авральне втручання в роботу організму, а це небезпечно", - розповіла Самойленко.
Дієтолог радить переходити не на швидке схуднення, а на здорове харчування і дбати не тільки про швидкість втрати кілограмів, а тільки якість свого здоров'я.
Важливо пам'ятати, що швидке схуднення - це великий стрес для організму і як швидко ви втрачаєте свої кілограми ще більш швидко ви їх потім набираєте.
Сніданок з високим вмістом білка може допомогти знизити потяг до їжі.
Їхні калорії можуть перешкоджати зниженню ваги.
Такі продукти більш здорові, ситні і з набагато меншою ймовірністю спричиняють переїдання.
Швидке харчування з часом може призвести до збільшення ваги, в той час, як повільне харчування змушує вас відчувати себе більш ситим і підвищує рівень гормонів, що знижують вагу.
Сон важливий з багатьох причин, і поганий сон є одним з найбільших факторів ризику збільшення ваги.
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