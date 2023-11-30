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Дієтолог розповіла, чи потрібно їсти суп взимку

Фото: Чи потрібно їсти суп взимку (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Вже кілька років між дієтологами виникають спори, чи потрібно їсти суп. А ви знали, що перші страви - це ідеальна їжа взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook дієтолога Оксани Скиталінської.

Чому взимку необхідно їсти суп

Експерт наголосила, що суп - це ідеальна зимова їжа.

Якщо суп овочевий, кладіть побільше овочів, щоб суп був густим, овочі варіть до ледь хрусткого стану.

"Овочеві супи багаті калієм, який корисний для серця і запобігає набрякам", - написала дієтолог.

Щоб суп був повноцінною збалансованою стравою, додавайте білковий компонент - квасолю або зелений горошок, сочевицю, або гриби.

Можна також варити супи на нежирному м'ясі чи риби, тоді білка в такому супі буде значно більше, він надовго даватиме відчуття ситості.

"А ще овочевий суп на слабкому нежирному бульйоні містить глутамінову кислоту, яка дає відчуття задоволення та спокою, корисна для шлунка і кишечника, сприяє його загоєнню при запаленнях і протидіє алергії", - запевнила експерт.

Загальні правила харчування взимку

  • Їжте і пийте тепле - це зігріє вас зсередини
  • Обов'язково снідайте
  • Не виходьте з дому голодним
  • Пийте багато теплої води

Раніше дієтолог розказала, як харчуватися взимку, щоб зберегти здоров'я.

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