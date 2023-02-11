Дієтолог розповіла, чи можна їжу запивати чаєм або кавою

Багато людей запивають їжу чаєм або кавою, наприклад, за сніданком, однак це дуже погана звичка. Це може призвести до поганого самопочуття.
Про це повідомила дієтолог Тетяна Пасєка в Instagram.
Загалом в склад кави входить ряд органічних кислот (яблучна, лимонна), які можуть стимулювати вироблення шлункового соку. Також кофеїн, що міститься у каві, стимулює вироблення шлункового соку і може підвищити кислотність.
Такий напій не можна вживати людям, які мають:
Також кава тонізує нервову систему, це відбувається шляхом того, що кофеїн займає рецептори, на які діє речовина подібна до кави - аденозин. А кава, займаючи ті ж рецептори, відповідно забирає гальмуючу дію і викликає збуджуючий ефект.
З часом кількість рецепторів збільшується і відповідно доза кави вже замала, тому людина вживає її більше. Якщо людина різко припиняє пити каву, аденозин займає всі рецептори і гальмуюча дія посилюється, звідси надмірна сонливість.
Дієтолог каже, що кава містить фенольні сполуки - хлорогенові кислоти, які діють як антиоксидант і захищають клітини печінки і головного мозку від окислення.
Безпечна доза кофеїну 400-500 мг на добу. В одній чашці натуральної кави 50-160 мг кофеїну. Кількість чашок визначає міцність напою.
Важливо пам'ятати, що не можна запивати їжу чаєм та кавою, бажано вживати через 15-20 хв після їди, або в проміжку між вживанням їжі.
До того ж через вживання кави під час їжі засвоюваність заліза організмом падає з 90% до 40%. Тому може розвинутися анемія. Це тому, що в каві міститься така речовина, як хлорогенова кислота і поліфенол.
Раніше ми повідомляли, чим можна замінити каву зранку.
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