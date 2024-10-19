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Дієтолог розповіла, чи можна їсти все під час менструації та не переживати за фігуру

Чи можна "не сидіти" на дієті під час менструації та їсти все (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Менструації супроводжуються не тільки болями внизу живота, а й тягою до шкідливої їжі. Варто знати, чи можна їсти абсолютно все під час такого періоду та не переживати за фігуру.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які можуть полегшити симптоми менструації.

Чи можна їсти шкідливу їжу

Часто люди думають, що можна їсти будь-яку їжу під час менструації та не переживати за фігуру.  

За словами дієтолога Катерини Толстікової, менструальний цикл - це все життя жінки.

"Якщо ми говоримо тільки про менструацію, яка триває 5-7 днів, то це що ви з'їсте за цей період, ніяк абсолютно не вплине на те, що ви будете їсти наступні 20 днів", - зазначила експерт.

На вагу впливає постійний правильний або не правильний режим харчування. Тому якщо, є зриви та переїдання в 5 днів менструального циклу, то далі просто повертайтесь до свого повсякденного життя. Варто вживати достатню кількість білків, жирів та вуглеводів.

"Ще є така класна порада - не треба себе обмежувати, щоб не зриватися. Потрібно їсти те, що ви хочете. Наприклад, не великий шматок торта за раз, а в невеликій кількості щоденно додавати те, що вам подобається", - додала дієтолог.

Які продукти полегшать біль під час менструації

Якщо ви страждаєте від судом, то варто уникати продуктів, які викликають здуття. Наприклад, відмовитись від сирих продуктів і харчів з додаванням цукру.

Вживання певної їжі під час місячних, зокрема фруктів і листових овочів, може зменшити симптоми

 

Раніше ми повідомляли, що буде, якщо займатись спортом під час менструації.

Читайте також, чи можна лягати на операцію під час місячних.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Катерини Толстікової, яка співпрацює з боксером Олександром Усиком та сайти Medpark hospital та Healthline.

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