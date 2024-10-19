Дієтолог розповіла, чи можна їсти все під час менструації та не переживати за фігуру

Чи можна їсти шкідливу їжу

Часто люди думають, що можна їсти будь-яку їжу під час менструації та не переживати за фігуру.

За словами дієтолога Катерини Толстікової, менструальний цикл - це все життя жінки.

"Якщо ми говоримо тільки про менструацію, яка триває 5-7 днів, то це що ви з'їсте за цей період, ніяк абсолютно не вплине на те, що ви будете їсти наступні 20 днів", - зазначила експерт.

На вагу впливає постійний правильний або не правильний режим харчування. Тому якщо, є зриви та переїдання в 5 днів менструального циклу, то далі просто повертайтесь до свого повсякденного життя. Варто вживати достатню кількість білків, жирів та вуглеводів.

"Ще є така класна порада - не треба себе обмежувати, щоб не зриватися. Потрібно їсти те, що ви хочете. Наприклад, не великий шматок торта за раз, а в невеликій кількості щоденно додавати те, що вам подобається", - додала дієтолог.

Які продукти полегшать біль під час менструації

Якщо ви страждаєте від судом, то варто уникати продуктів, які викликають здуття. Наприклад, відмовитись від сирих продуктів і харчів з додаванням цукру.

Вживання певної їжі під час місячних, зокрема фруктів і листових овочів, може зменшити симптоми