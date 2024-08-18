Дієтолог розповіла, чи можна робити чітміл при схудненні та кому протипоказано

Що таке чітміл

За словами експерта, при такій практиці потрібно заздалегідь планувати, розробляти меню та рахувати "збитки".

Категорично заборонений чітміл людям з порушенням харчової поведінки.

Cheatmeal - це контрольоване порушення дієти або "запланований зрив". В цей день дозволяються продукти, яких уникають при правильному харчуванні.

Загалом, у чітміла є 2 основні функції:

зниження психологічного навантаження на тлі дієти. Коли у людини є туга за смаколиками, читміл допомагає переносити печаль. Напруга зменшується, потяг зірватися теж. Можливість їсти заборонене дає відчуття заспокоєння

вплив на метаболізм. Рано чи пізно у всіх, хто худне, виникає метаболічна адаптація - фізіологічний процес, що супроводжується зниженням рівня гормонів щитоподібної залози та лептину, який дозволяє організму при обмеженому споживанні калорій та втраті ваги протистояти подальшому схудненню. Для перезавантаження організму можна використовувати чітміл

Нутриціолог зазначила, що ефективність чітмілу до кінця не вивчена. Однак, низка досліджень показала, що при дотриманні дієти з підрахунком калорій втрата жирової маси була вищою у тих людей, що дозволяють собі обмежений за калорійністю чітміл.

Також він сприяв збереженню безжирової маси у спортсменів.

Як організувати чітміл

Плануйте чітміл заздалегідь, а краще скласти графік.

Варто також продумати, які страви і продукти ви будете їсти, і в якій кількості. Заздалегідь визначивши це, можна зменшити ризик переїдання, створення великого профіциту калорій і почуття провини.

Окрім того, потрібно замінити бажані страви більш корисними. Краще подумати над тим, що справді хочеться, а потім спробуйте замінити інгредієнти або саму страву більш корисними.

Олена Костюк додала, що не всі люди проходять випробування спокусами.

Потрібно пам'ятати, що їжа - це одне з задоволень, головне, правильно знайти підхід.

"Краще харчуватися помірно, інколи дозволяючи собі смаколики, ніж перевантажуватися калоріями", - йдеться у повідомленні.