Дієтолог розкрив всю правду про безалкогольні напої

Як класифікуються безалкогольні напої

Безалкогольні напої (Б/А) містять менше ніж 0,5% алкоголю за об’ємом (ABV). Для видалення алкоголю використовують методи фільтрації або дистиляції. Сучасні технології можуть змінювати процес бродіння, щоб уникнути утворення алкоголю.

Інші напої, що позиціонуються як альтернативи алкоголю, виготовляються з соку або рослин і не імітують традиційні алкогольні напої, такі як пиво чи вино.

Основним шкідливим інгредієнтом у алкогольних напоях є саме алкоголь, який пошкоджує печінку та сприяє розвитку раку. Після видалення алкоголю ризики для здоров’я значно знижуються. Хоча невелика кількість алкоголю в Б/А напоях зазвичай не впливає на здоров'я, все залежить від споживаних обсягів.

Наприклад, щоб отримати дозу алкоголю, як у двох пляшках пива, потрібно випити близько 20 банок пива з вмістом алкоголю 0,5%.

Кому варто бути обережними з безалкольними напоями

Навіть напої з дуже низьким вмістом алкоголю можуть бути проблемними для деяких людей. Для тих, хто страждає на алкогольну залежність, безалкогольні пиво, вино або лікери можуть допомогти скоротити споживання алкоголю. Однак, такі напої можуть провокувати рецидив через схожість із алкоголем на смак.

Вагітним жінкам не рекомендується споживати будь-яку кількість алкоголю. Людям із захворюваннями печінки слід порадитися з лікарем перед вживанням Б/А напоїв. Альтернативи алкоголю на основі соку чи рослин не містять алкоголю, але можуть містити інші потенційно шкідливі компоненти, такі як канабідіол (CBD) або ашваганда, що пов’язують із пошкодженням печінки.

Чи корисні вони для здоров'я?

Замінюючи частину алкоголю безалкогольними альтернативами, можна отримати користь для здоров’я. Наприклад, безалкогольне пиво дозволяє насолоджуватися смаком без наслідків наступного дня. Хоча немає доказів шкоди від вживання Б/А напоїв, так само немає і доказів значної користі для здоров'я.