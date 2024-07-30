Дієтолог розкрив секрет, як уникнути діареї у відпустці

Що треба знати

Зміни в харчуванні та інша вода, стрес від подорожі або почуття тривоги через користування громадськими туалетами можуть спровокувати запор і діарею.

Політ може спричинити здуття живота та метеоризм через зміни атмосферного тиску в салоні, що означає, що гази в нашому кишечнику розширюються, тоді як зміна часового поясу може порушити наш внутрішній біологічний годинник, порушуючи не лише сон, але й ритми трильйонів мікробів у нашій травній системі.

Як запобігти діареї

Ось як запобігти та лікувати деякі з найпоширеніших святкових проблем із животом.

У багатьох людей у ​​відпустці з’являються такі симптоми, як нудота, спазми в шлунку, блювота, діарея та лихоманка, які часто спричиняються бактеріями харчового отруєння, такими як сальмонела, E. coli та кампілобактер.

Щоб знизити ризик, часто мийте руки або використовуйте антибактеріальні серветки на пікніках або пляжі.

Не їжте в місцях, де гігієна у кафе - недостатня, їжу не накривають або шведський стіл тримається прохолодним, а не гарячим. Пийте бутильовану воду, відмовтеся від льоду, мийте фрукти та уникайте салатів і недовареного м’яса чи риби.

Візьміть із собою безрецептурні засоби, такі як Імодіум, на випадок, якщо ви захворієте.

Запор

Ця поширена скарга може бути спричинена недостатньою кількістю клітковини та рідини, гіподинамією, стресом, ігноруванням бажання сходити в туалет і змінами в нашому раціоні, все це частіше трапляється у відпустці.

Щоб впоратися я з цим, їжте в один і той самий час, і включайте продукти, багаті клітковиною - вибирайте цільнозернові пластівці та хліб на сніданок, насолоджуйтесь великою кількістю місцевих фруктів, овочів і салатів, шукайте страви, які включають квасолю, сочевицю або нут, перекушуйте горіхами та насінням.

Вживання великої кількості рідини, особливо в жарку погоду, також може допомогти запобігти і полегшити запори.

Вода найкраще підійде. Фізичні вправи також можуть допомогти максимально використати відпустку, наприклад, плавання, прогулянки чи їзди на велосипеді навколо пам’яток або водні види спорту. Нарешті, не відкладайте похід до туалету, коли відчуваєте бажання.