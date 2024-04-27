Дієтолог назвала вітаміни, які треба приймати весною практично кожному

Весною багато хто відчуває втому та брак енергії, і причиною цього є дефіцит вітамінів. Втім у жодному випадку не можна самовільно приймати вітамінні комплекси, інакше собі нашкодите.

Про те, чи буває насправді "весняний авітаміноз", розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксани Скиталінської у You Tube .

Чи буває весняний авітаміноз

"Весною щонайменше кожен третій втрачає енергію, а у кожного десятого майже депресивні симптоми - мало сил, нема бажання рухатися. А фахівці з інтернету говорять, що це весняний авітаміноз. Втім, чи дійсно це так?" - каже дієтолог.

Авітаміноз - це стан повної відсутності вітамінів, що у наш час майже ніколи не зустрічається і цей стан не сумісний з життям.

"Тож можливо йдеться про гіповітаміноз? Тобто дефіцит тих чи інших вітамінів. Рідко буває дефіцит усіх вітамінів, зазвичай бракує декількох. І цей стан пов'язаний або з незбалансованим харчуванням, або із запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту", - пояснює Скиталінська.

Одна із причин нестачі вітамінів весною - перебудова добових циклів.

Як збільшити кількість енергії

Щоб збільшити кількість енергії треба більше гуляти, особливо у першій половині дня. Також гарним рішенням фототерапія. Купіть спеціальну лампу, яка випромінює не менше 10 тис. люксів. Щодня вмикайте її на пів години протягом місяця. Це безпечно.

"Найчастіше людям не вистачає вітаміну С і D. Симптомами можуть бути втомлюваність, суха шкіра, ламке волосся, дратівливість, часті респіраторні вірусні захворювання, безсоння, поганий настрій. Тому перш за все треба дати організму ці дуже важливі вітаміни", - каже лікар.

Ці вітаміни С є у чаї з шипшини, у свіжій і квашеній капусті, петрушці. До речі, цей вітамін не накопичується в організмі, тому його прийом варто розподілити рівномірно протягом дня.

Вітаміну D є багато у печінці тріски, у звареному на м'яко яйці, у морській жирній рибі, такій як лосось, скумбрія, оселедець. А людям старшого віку треба приймати їх у вигляді добавок щодня протягом року.

"Якщо ж ви приймаєте вітаміни В, то це треба робити натще. На засвоєння вітамінів впливає стан ШКТ, а його дуже погіршує солодка чи надто солона їжа", - каже Скиталінська.