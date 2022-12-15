Дієтолог розкрила 5 секретів здорової випічки, яка не шкодить фігурі

Як приготувати корисну випічку

Звичка насолоджуватись десертами, згубно впливає на весь організм. Від надлишку цукру в раціоні не лише з'являються зайві кілограми, а й погіршується якість шкіри.

Якщо одразу важко перейти на здорове харчування і відмовити собі в солодощах, потрібно хоча б обмежити їх споживання або зробити десерти кориснішими.

"Насправді шлях до змін у сторону здорового харчування часто починається не з радикальних кроків, а з малих, але таких, щоб ви могли їх дотримуватися на постійній основі, бо саме такий підхід дозволяє досягти реальних змін - і це доведено. Якщо у вашому домі багато випічки і важко від неї відмовитися, то пропоную наступні кроки по більш здоровому варіанту її приготування", - пише експертка.

5 правил здорової випічки: