Дієтолог розкрила 5 секретів здорової випічки, яка не шкодить фігурі

Відмовитись від солодкої випічки насправді нелегко. Проте є кілька простих секретів, які дозволять зробити десерти менш калорійними і більш корисними.

Про те, як приготувати випічку, аби вона не була шкідливою для вашої фігури, розповіла на своїй сторінці Instagram дієтолог Галина Сеник.

Як приготувати корисну випічку

Звичка насолоджуватись десертами, згубно впливає на весь організм. Від надлишку цукру в раціоні не лише з'являються зайві кілограми, а й погіршується якість шкіри.

Якщо одразу важко перейти на здорове харчування і відмовити собі в солодощах, потрібно хоча б обмежити їх споживання або зробити десерти кориснішими.

"Насправді шлях до змін у сторону здорового харчування часто починається не з радикальних кроків, а з малих, але таких, щоб ви могли їх дотримуватися на постійній основі, бо саме такий підхід дозволяє досягти реальних змін - і це доведено. Якщо у вашому домі багато випічки і важко від неї відмовитися, то пропоную наступні кроки по більш здоровому варіанту її приготування", - пише експертка.

5 правил здорової випічки: