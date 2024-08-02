Дієтолог розказав, від чого буває відрижка та розказав, як її позбутися

Зазвичай відрижка полегшує дискомфорт у шлунку. Але якщо вона трапляється часто, це може бути ознакою проблем зі здоров’ям. У такому разі варто з’ясувати, що її викликає.

Про її причини та як позбутися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Які можуть бути причини відрижки

Напої

Газовані напої, такі як газована вода та пиво, містять вуглекислий газ, що може збільшувати кількість повітря, що потрапляє у шлунок. Це повітря, як правило, виходить з організму тим же шляхом, яким увійшло через рот. Також слід уникати надто гарячих напоїв, оскільки вони можуть спричинити заковтування повітря, що в свою чергу може викликати відрижку.

Виразка

Іноді відрижка може бути симптомом виразки шлунка або дванадцятипалої кишки, що може бути викликана інфекцією або вживанням нестероїдних протизапальних препаратів, таких як ібупрофен, парацетамол або ацетилсаліцилова кислота. При виразці після вживання жирної їжі може спостерігатися відрижка, відчуття ситості або роздутості, а також болі в животі. Зазвичай симптоми виразки зникають протягом 2 місяців після лікування.

Швидка їжа

Якщо їсти занадто багато їжі за один раз або робити це занадто швидко, в організм потрапляє зайве повітря. Це повітря часто залишається у стравоході і виходить назад у вигляді відрижки. Щоб уникнути цього, сповільніть темп їжі, добре пережовуйте їжу та зменшуйте порції. Підтримання здорової ваги також важливе, оскільки зайві кілограми можуть тиснути на шлунок.

Кислотний рефлюкс

Кислий вміст шлунка іноді може потрапляти у стравохід і навіть у ротоглотку, що називається рефлюксом. Це явище часто спостерігається під час вагітності, при ожирінні або якщо шлунок не перетравлює їжу так швидко, як потрібно. В деяких випадках це може викликати відчуття «кому» у горлі, що сприяє відрижці. Для полегшення симптомів можна використовувати безрецептурні антациди або, за необхідності, лікар може призначити потужніші протикислотні препарати.

Гостра та кисла їжа

Цибуля, помідори та цитрусові містять велику кількість кислоти. У деяких людей споживання цих продуктів може викликати печію. Гостра їжа, яка обпікає задню частину горла, також може спричиняти відрижку. Тому варто скоротити споживання таких продуктів.

Астам

При запаленні дихальних шляхів для отримання достатньої кількості повітря потрібно більше зусиль, що створює додатковий тиск на діафрагму. Це може спричинити накопичення газів у горлі та стравоході, що, в свою чергу, викликає відрижку.

Цукерки та жуйки без цукру

Цукерки та жувальна гумка можуть викликати відрижку, оскільки під час їхнього вживання заковтується повітря. Вибір варіанту без цукру може посилити відрижку, оскільки цукрозамінники розщеплюються довше, утворюючи більше газів.

Багато фруктози

Природний цукор фруктоза, що міститься у фруктах, зазвичай не є проблемою. Однак деякі продукти та напої підсолоджують кукурудзяним сиропом з високим вмістом фруктози, що може спричинити утворення великої кількості газів у шлунку. Аналогічний ефект спостерігається і при вживанні фруктових соків.

Затікання слизу

Щодня залози в носі та горлі виробляють до 2 літрів слизу, що допомагає очищати повітря та запобігати хворобам. Якщо в горлі накопичується надмірна кількість слизу, це може призвести до частого ковтання, що викликає відрижку. Пити більше води може полегшити цей стан.

Стрес

Проблеми з кишечником частіше трапляються у людей, які перебувають у стані тривоги або депресії. Нервування може призвести до заковтування великої кількості повітря, що викликає відрижку. Важливо навчитися справлятися зі стресом або звернутися до фахівця.

Грижа стравоходногоотвору діафрагми

Це захворювання, при якому верхня частина шлунка проходить у грудну порожнину через діафрагму через стравохідний отвір. Хіатальна грижа може спричинити кислотний рефлюкс та відрижку з кислим присмаком. Це також може ускладнити ковтання. Щоб полегшити стан, рекомендується змінити деякі звички: зменшити вагу, припинити куріння та спати з піднятою головою (приблизно на 15 см).

Забагато кишкових бактерій

Недостатня кількість шлункової кислоти може призвести до синдрому надмірного бактеріального росту в тонкому кишківнику. Це викликає порушення травлення, утворення газів і відрижку. Іншою ознакою цього стану є неприємний запах з рота. Лікування може включати антибіотики та інші препарати.

Шлункова інфекція

Бактерія Helicobacter pylori вражає слизову оболонку шлунка і стимулює його до вироблення більшої кількості кислоти. Це може спричинити часту відрижку і тупий біль, що не проходить навіть через кілька тижнів. Лікар, зазвичай, призначає антибіотики для лікування інфекції.

Коли на відрижку варто звернути увагу

Відрижка після їжі до чотирьох разів на день є нормальною. Однак деякі захворювання можуть викликати частішу та інтенсивнішу відрижку.

Серед таких захворювань - гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (кислотний рефлюкс), при якій кислота зі шлунка повертається у стравохід, викликаючи печію. Якщо це відбувається зрідка, можна використовувати безрецептурні препарати. Але при частих симптомах, ймовірно, знадобиться змінити раціон або приймати ліки за призначенням лікаря.

Якщо турбують часті відрижки, насамперед варто звернутися до лікаря, який призначить відповідні дослідження для виявлення можливих проблеми зі здоров’ям.

Поради для полегшення відрижки