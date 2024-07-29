Дієтолог розказав, як впливає середземноморська дієта на дітей та підлітків

Що важливо знати

Фокус на фруктах, овочах, оливковій олії та рибі, замість ультраоброблених продуктів, значно поліпшив систолічний артеріальний тиск, рівні тригліцеридів, загального холестерину та холестерину ЛПНЩ. Також відзначено покращення рівня холестерину ЛПВЩ, хоча діастолічний артеріальний тиск, рівні глюкози, інсуліну та інсулінова резистентність залишились без суттєвих змін.

Експерти вважають, що лікарі повинні розглянути можливість включення дієтичних консультацій і коригування харчування на основі середземноморської дієти у свою практику, особливо для молодих пацієнтів, які мають ризик кардіометаболічних проблем.

Профілактика серцево-судинних захворювань має розпочинатися в ранньому віці. Існують дані про зв’язок накопичення атеросклеротичних бляшок та факторів ризику серцево-судинних захворювань у дитинстві з подальшими проблемами у дорослому віці. Зростаюча поширеність метаболічного синдрому серед дітей і підлітків підкреслює нагальну потребу в ефективних втручаннях для покращення кардіометаболічного здоров’я.

В чому переваги дієти

Середземноморська дієта має добре відомі переваги для дорослих, тому дослідники намагаються збільшити доказову базу її позитивного впливу на молодь.

Мета-аналіз дев’яти рандомізованих клінічних випробувань, у яких взяли участь 577 осіб віком від 3 до 18 років (близько 60% з них були дівчатка), показав результати з середньою тривалістю досліджень 17 тижнів (від 8 до 40 тижнів).

Шість з цих досліджень були орієнтовані на дітей і підлітків з надмірною вагою, два - на учасників з неалкогольною жировою хворобою печінки. Одне дослідження включало дітей з переддіабетом, а ще два - практично здорових дітей.

Оцінка дотримання середземноморської дієти (на основі індексу якості середземноморської дієти для дітей і підлітків) була проведена лише в чотирьох дослідженнях. У семи дослідженнях учасникам надавали рецепти середземноморської дієти, а в двох інших - навчали здоровому харчуванню на основі цієї дієти.

Порівняно з контрольною групою, втручання на основі середземноморської дієти призвело до зниження систолічного артеріального тиску (середня різниця −4,75 мм рт. ст., 95% ДІ від −8,97 до −0,52), рівня тригліцеридів (-16,42 мг/дл, 95% ДІ від −27,57 до −5,27), загального холестерину (−9,06 мг/дл, 95% ДІ від −15,65 до −2,48) та холестерину ЛПНЩ (−10,48 мг/дл, 95% ДІ від −17,77 до −3,19). Також було відзначено збільшення рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності (середня різниця 2,24 мг/дл, 95% ДІ від 0,34 до 4,14).

Ці результати свідчать про те, що середземноморська дієта є ефективною для покращення ліпідного профілю та артеріального тиску. Однак її вплив на інсулінову резистентність і метаболізм глюкози може бути менш значним або вимагати більш тривалого періоду втручання.

Мета-аналіз має деякі обмеження. По-перше, в деяких дослідженнях були ризики упередженості. Не всі втручання були зосереджені виключно на середземноморській дієті, оскільки деякі включали також фізичну активність або вправи.

Тому дослідники підкреслюють важливість подальшого моніторингу та дослідження комплексного впливу середземноморської дієти на дітей та підлітків, щоб надати більш точні рекомендації.