Дієтолог розказав, як саме сіль впливає на тиск

Як сіль впливає на тиск

Організм реагує на надлишок натрію, затримуючи воду, щоб зменшити концентрацію цього активного іону. В результаті кількість рідини в кровоносних судинах збільшується.

Це підвищує тиск в артеріях і змушує серце працювати інтенсивніше. Фактично, надлишок натрію по суті нейтралізує переваги двох типів ліків проти артеріального тиску, а саме діуретиків і судинорозширювальних засобів. Діуретики допомагають виводити з організму надлишок рідини та натрію, тоді як судинорозширювальні засоби розслаблюють стінки кровоносних судин.

Харчування з високим вмістом натрію змушує організм утримувати додаткову рідину та наповнювати розслаблені артерії, що зводить нанівець дію ліків.

Генетика та сіль

На сьогодні відомо 18 генетичних варіантів, пов’язаних із чутливістю до солі та підвищеним артеріальним тиском.

Дослідники нещодавно виявили, що один варіант, який кодує білок STRN (Striatin), призводить до чутливості до солі за допомогою двох різних механізмів, які відрізняються за статтю.

У чоловіків цей варіант викликає проблеми з кровотоком через нирки. Але у жінок - неадекватне підвищення гормону альдостерону. Цей гормон, що виділяється наднирковими залозами, допомагає ниркам регулювати воду, натрій і калій.

Висновки, опубліковані в журналі Hypertension за лютий 2024 року, можуть вплинути на лікування людей із високим артеріальним тиском. Відповідно до них, чоловіки зі STRN-варіантом краще реагуватимуть на такі ліки проти артеріального тиску, як інгібітори АПФ і блокатори рецепторів ангіотензину, тоді як жінки отримають більше користі від препаратів, що впливають на альдостерон і діють як діуретики, так звані антагоністи рецепторів мінералокортикоїдів.

Насправді застосування "неправильного" препарату (тобто препарату, відмінного від того, що було б найкращим за результатами генетичних досліджень), може навіть завдати шкоди.