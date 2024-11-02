Дієтолог розказав, чому саме треба їсти в сімейному колі

Вживання їжі може принести набагато більше користі для здоров"я, якщо вживати її в родинному колі. Доведено, що діти, які їдять зі своїми родинами принаймні 3 рази на тиждень, отримують фізичні, емоційні, соціальні переваги та мають кращу академічну успішність.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

5 причин знайти час для сімейних трапез із дітьми:

Знайомство зі смачною та корисною їжею

Під час спільних прийомів їжі діти отримують ключові поживні речовини. Це також підвищує ймовірність, що вони обиратимуть здорову їжу поза домом.

Підтримка розвитку мозку та тіла

Період дорослішання триває до 25 років, тому здорові харчові звички мають значення в будь-якому віці. Сімейні трапези сприяють успішності дітей у школі.

Сприяння здоровій вазі

Родини, які їдять разом, споживають більш поживну їжу та легше підтримують здорову вагу. Це важливо для дітей, підлітків та батьків.

Покращення ментального здоров'я

Сімейні обіди створюють простір для спілкування, турботи та розуміння. Дослідження показують, що вони пов’язані з меншим ризиком депресії, харчових розладів і залежностей у дітей.

Формування здорових звичок

Діти, які беруть участь у приготуванні їжі, краще розуміють харчову культуру та корисні звички. Сімейні трапези вчать їх комунікації та відповідальності за своє харчування.

Як зробити сімейні трапези регулярними

Вибирайте простоту

Іноді спільний перекус із сендвічами та фруктами теж має значення.

Додавайте прості елементи здорового меню

Додавайте до страв хоча б один овоч чи фрукт.

Залучайте дітей

Планування меню, покупки та приготування - завдання для всіх.

Плануйте заздалегідь

Домовтеся про страви на тиждень, щоб усі могли бачити меню на холодильнику.

Вимикайте гаджети

Заберіть телефони та планшети, щоб уникнути відволікань.

Створіть спокійну атмосферу

Розслабтеся разом перед їжею, щоб насолодитися моментом.

Обговорюйте сімейну історію

Поділіться спогадами про свої улюблені страви дитинства.

Дотримуйтеся традицій

Проводьте трапези разом, навіть якщо не всі можуть бути присутні.

Зосередьтеся на слуханні та підтримці

Проявляйте інтерес до життя дітей, створюйте безпечний простір для спілкування.

Сімейні трапези корисні для тіла і розуму. Навіть декілька спільних обідів на тиждень можуть позитивно вплинути на формування здорових звичок у дітей на все життя.